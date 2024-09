Sabemos o que sabemos?

Unha enquisa mundial sobre actitudes fronte á IA realizada por Ipsos (Global Views on A.I. 2023), con respostas de 22.816 adultos de entre 16 e 74 anos, pertencentes a 31 países, mostra que dúas de cada tres persoas cren entender ben o que é a IA. Máis aló das diferenzas entre grupos de idade e entre países, creo que este dato pode ser un exemplo máis do efecto Dunning-Kruger, un nesgo cognitivo que fainos sobreestimar os nosos coñecementos ou habilidades cando realmente non os temos. Así mesmo, supón que quen si posúen unha alta competencia el algo tenden a subestimarse. Non estaría mal se pensásemos que isto sérvelle como reforzo da autoestima aos primeiros e para que os segundos non veñan moi arriba, pero témome que non é así. Os nesgos nunca son inocuos e normalmente son negativos. Este, en particular, pode facer que persoas que non son tan destras en algo como se cren, tomen decisións á lixeira por exceso de confianza, non acepten os consellos e as críticas dos demais nin consideren necesario ampliar o seu coñecemento ou habilidades en dito tema.

Son moitos os exemplos que podemos atopar deste nesgo. Recordo que cando presidía RedEmprendia, unha rede de universidades iberoamericanas creada para apoiar a transferencia de coñecemento e o emprendemento desde a Universidade, fixemos unha enquisa para coñecer o perfil emprendedor dos estudantes universitarios nos distintos países nos que a rede estaba implantada. Con algunhas diferenzas entre países, pouco significativas en todo caso, a opinión dos mozos foi que se consideraban en xeral ben preparados para o emprendemento, pero pensaban que os demais non o estaban.

Outra enquisa, tamén de Ipsos, revela que o 65% dos entrevistados está convencido de que as outras persoas viven nunha burbulla na internet, buscando sobre todo opinións coas que están de acordo. Con todo, só un de cada tres considera que tamén eles viven na súa propia burbulla. Ou supoñemos que só contestou este 34% último e ningún deles tiña este problema, pero si o 66% restante, ou non saen as contas -hai outras posibles combinacións que darían o mesmo resultado, pero as contas seguirían sen saír-.

Non sei se tiveron ocasión de ver a participación nos Xogos Olímpicos de París de Rachael Gunn, unha australiana que representaba ao seu país na competición de break dance. O xurado cualificou de cero cada un dos seus exercicios. Seguro que foi récord olímpico, en negativo, e este seguro que xamais será superado. Quizais se trate doutro dos casos do efecto Dunning-Kruger, e nesta ocasión na súa máxima expresión.

Por certo, dáme a sensación de que tamén este nesgo contaxiouse dalgún modo ás máquinas. Pregunteille a ChatGPT se cre que padece este nesgo e respondeume que, aínda que pode analizar, describir e explicar o efecto Dunning-Kruger noutros, non ten a capacidade de experimentalo nin de ser consciente das súas propias limitacións. O dito, este nesgo fai que vexas o gran de area no ollo alleo, pero non a viga no propio, sexas persoa ou máquina.