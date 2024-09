Más retos para una campaña

ACIERTA KAMALA HARRIS cuando trata de mostrar moderación y llevar hacia el centro al Partido Demócrata. Así lo indican los sondeos. Pero habrá que ver si ese apoyo se mantiene cuando se tenga que enfrentar con Donald Trump en los debates presidenciales. Porque la vehemencia a la hora de criticar a Trump no parece suficiente para mantener la ilusión generada en torno a su figura. Además, a falta de un programa detallado que indique cuál va a ser su hoja de ruta, a medida que avancen las semanas deberá fijar su postura en torno a temas tan importantes como los salarios, los impuestos, la educación, las ayudas, la sanidad, la inflación, las relaciones internacionales, el cambio climático, o la inmigración y el control de fronteras. Sabe bien la candidata que, en las campañas, además del dinero, son las propuestas las que inclinan la balanza en estados decisivos como Arizona, Georgia, Nevada, Carolina del Norte y, sobre todo, Pensilvania, Michigan y Wisconsin. No en vano, fueron estos tres últimos estados los que determinaron el éxito tanto de los republicanos en 2016, como de los demócratas en 2020.

La candidata multirracial debe evitar los errores que cometió en 2019 durante las primarias demócratas. Debe mostrar una visión global, con políticas que abarquen a toda la nación, capaces de contentar tanto a la facción izquierdista del partido como a aquellos que ven en el centro el caladero de votos de un país muy pragmático en política tanto interior como exterior. No puede dejar que sea Trump quien abandere esa corriente patriótica en la que se sienten tan cómodos tanto los trabajadores blancos del cinturón del óxido, como los que sufren el olvido y el desprecio de las grandes instituciones en la América profunda. Asimismo, la cuestión migratoria no puede ser el campo de acción exclusivo de los republicanos. Lo sabe bien Harris, quien no fue capaz de hacerle frente en calidad de vicepresidenta. Quizá por eso ha ido endureciendo su postura sobre la inmigración, asegurando que está incluso dispuesta a reforzar las fronteras. Eso sí, de momento no ha explicado cuáles serán las claves de su reforma migratoria. Por otro lado, el papel de Joe Biden de aquí a las elecciones del 5 de noviembre será clave. No tanto por las decisiones o declaraciones que pueda hacer, cuanto por mantener un perfil bajo, y evitar que la esperanza que genera Harris pueda verse empañada por la frustración que provocó el propio Biden en los meses previos a su renuncia. Será ésta una losa con la que tendrá que cargar la candidata durante la campaña.

También las mujeres constituyen un sector decisivo. La condición femenina de Harris no será suficiente. Habrá de apelar a los principios de igualdad, defender los derechos de las mujeres, y asegurar sus libertades y su capacidad de decisión en aspectos como el aborto. La minoría afroamericana se ve hoy más que representada, y se identifica con la candidata. No así el electorado hispano, que aparenta menos fiel y más pragmático; que se mostró muy favorable a Trump tanto en 2016 como en 2020 (ese año el expresidente obtuvo el 38% de su apoyo); que representa ya el 15% del voto en todo el país (con presencia relevante en los estados clave); que suelen mostrar un alto índice de abstención; y que se sintió, ojo, ninguneado en la Convención Nacional Demócrata de Chicago. Finalmente, los jóvenes, el amplio abanico de la Generación Z y los universitarios jugarán un papel fundamental. Con el retorno a las aulas se repetirán las manifestaciones y las protestas en torno a la guerra en Gaza y el apoyo de Biden a Israel. Habrá que ver hasta qué punto les afecta la desinformación en las redes sociales, y el papel que puedan desempeñar esos grupos musicales y esos ‘influencers’ a los que trata de seducir Harris.