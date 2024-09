AP-9: unha historia do desprezo por Galicia do PP e do PSOE

NO 1994 o goberno socialista de Felipe González e no 2000, durante o aznarato do PP, aprobáronse cadansúas prorrogas (2013-2023 a de González, 2023-2048 a de Aznar) da concesión do servizo público da AP-9 (o noso eixo principal ou rúa principal que carece na meirande parte do seu traxecto de alternativa de balde). No 2008 comezou a súa vixencia a Directiva de servizos da Unión Europea, promovida polo comisario Frits Bolkestein, que prohibía a prórroga das concesións de servizo público ou domínio público (atención á concesión prorrogada polo Goberno Rajoy a ENCE na ría de Pontevedra, ratificada polo Tribunal Supremo recentemente). Xa que logo, das resultas dunha denuncia da asociación En Colectivo foi aberto un expediente de infracción ao Estado español pola Comisión Europea (CE) en setembro de 2021, fai xa agora tres anos.

Dende aquela o Goberno do Estado actuou fronte á Unión Europea como adoita facelo (goberne o PP ou o PSOE) tamén coas Administracións autonómicas e locais: con excusas de mal pagador. E foi alternando xestións oficiosas e trámites oficiais para rematar alegando perante a UE que no tempo das prórrogas a concesionaria Audasa era unha empresa pública, polo que as prórrogas do servizo público da AP-9 outorgáronse a un medio propio da Administración do Estado, a un ente que actúa “in house”. Mais o argumento, que podería ter algún encaixe coa prorroga 2013-2023 outorgada polo Goberno socialista de González, non pode ir adiante coa prorroga do goberno dereitista de Aznar, pois que o comisario de Marcado Interior da CE coñece que Aznar prorrogou a concesión para mellorar o valor a achegar por Audasa no seu proceso de privatización, que gañou a empresa Itinere. Velaí a emenda á totalidade do eurodeputado do PSdeG Nicolás González Casares ao ministro Oscar Puente cando ven de afirmar que os responsábeis da CE rexeitan por desaquelados os argumentos expostos perante a mesma CE polo Estado hai moi poucos días.

É a segunda vez que o ministro Puente, en moi poucos días (https://www.elcorreogallego.es/opinion/2024/08/27/mal-queda-portugal-107389898.html), amósase contrario aos intereses galegos, chegando confundir á opinión pública con indemnizacións desproporcionadas, un día de 4000 M€, outro de 6000 M€, cando o propio Consello de Estado chegou informar que o Estado gastaría máis subvencionando as peaxes comprometidas polos gobernos populares e socialistas nesta derradeira prórroga 2023-2048 ca rescatando a concesión.

En calquera caso, o custo do rescate ou recuperación concesional pode ser mesmo inferior aos 1.200 M€ que manexan outras fontes e mesmo inexistente ou negativo, como afirma Ana Miranda, eurodeputada do BNG, pois que a concesionaria estaría a se lucrar sen causa dunha prórroga ilegal. Ademais da necesidade, nese caso, de que a concesionaria demostre cando amortizou ou amortizará unha infraestrutura que lle rendou até de agora moi elevadas cantidades.

Velaí que a moi recente batería de preguntas de Ana Miranda á CE, pedindo contas do estado procesual do procedemento de infracción e máis o ditame da propia CE a respecto da ilegalidade da prórroga de Aznar e da eventual necesidade do remate da concesión, canda o propio informe de legalidade solicitado pola devandita organización política á UDC, constitúan chanzos que poden achegar progresos substanciais cara o único obxectivo común á sociedade e aquelado aos intereses deste país: a recuperación do servizo público da actual concesionaria e o seu traspaso á Administración galega.