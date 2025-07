Brad Pitt, a padre le gana (también) Santiago Segura

Brad Pitt

Me representa la madre del joven Joshua Pearce (Damson Idris) de la película F1 cuando dice eso de "el piloto viejo es muy guapo" nada más conocerle. El piloto viejo Sonny Hayes es Brad Pitt, que ha vuelto a las carteleras más bello que nunca y desmintiendo sus 61 años, que en diciembre serán 62, con una de esas pelis de redención y segundas oportunidades.

No hace falta ser mujer para apreciar la deslumbrante apostura que acompaña al personaje: el propio Javier Bardem (Rubén Cervantes en la cinta) glosaba las virtudes de su compañero de elenco en una entrevista y remataba el listado entre risas con "y además es guapísimo". En la alfombra roja de una de las galas de estreno de este filme de Joseph Kosinski que versa sobre carreras de Fórmula 1, con mucho ruido y cantidades industriales de goma quemada, coincidió con Tom Cruise, compañero en Entrevista con el vampiro. Hubo unanimidad cósmica en que algo les dieron en el catering de aquel filme, tal vez sangre humana, que les ha permitido a ambos superar las seis décadas con semejante porte envidiable: los sesenta son los nuevos cuarenta para algunos afortunados.

Aunque su vida no ha sido un camino de rosas, los excesos no le han pasado demasiada factura a Brad Pitt. La estrella de Hollywood, protagonista de Seven y Leyendas de pasión, oscarizado por Érase una vez en América, intérprete de indispensables como Thelma & Louise, Malditos Bastardos o El club de la lucha, y de taquillazos como Ocean’s Eleven, ha promocionado este nuevo trabajo destapando al nuevo hombre en que se ha convertido. Ha dejado de fumar, come saludable, busca el silencio y dedica su tiempo libre a actividades manuales como la fabricación de muebles. En una larga entrevista en el podcast de Dax Shepard, Armchair Expert, relató su reciente experiencia en Alcohólicos Anónimos: "Fue liberador exponer mi lado feo". Quien iba a decir que lo tiene.

El primer día en las reuniones de hombres que desean dejar la bebida fue su primer día sobrio en décadas; había jornadas en que desayunaba cuatro cocacolas y no comía nada. Asegura que "necesitaba un reinicio" y "quitar unas cuantas capas al ego" el actor con carisma que ha ido encadenando éxitos de taquilla y proyectos de los que sentirse orgulloso, como actor y como productor. Después de F1 hará un parón y se tomará un "descanso autoinducido". Que Brad Pitt es mucho más que una cara guapa lo avalan sus otras pasiones, como el coleccionismo de casas con una arquitectura especial. Una de sus últimas adquisiciones la efectuó en Girona, una joya prefabricada de 45 metros llamada Casa Xasteros diseñada hace medio siglo por un arquitecto griego, que tiene una peculiar forma de ovni. Vive junto a su novia de 34 años Inés de Ramón, una ejecutiva de joyería de ascendencia española, en otro inmueble singular en Los Ángeles conocido como La casa de acero, adonde se mudó tras vender el fastuoso domicilio conyugal que compartió con Angelina Jolie y sus seis hijos.

La pareja más formidable de Hollywood, la famosa Brangelina, firmó su divorcio hace poco después de ocho años separados y un tormentoso proceso, sobre todo por la propiedad en liza de una bodega que compraron juntos en Francia. Pero el actor declara que no se sintió "aliviado".

El fin de semana de estreno de F1 en España, el guapo piloto viejo se encontró con un rival inesperado. La quinta entrega de Padre no hay más que uno ganó en taquilla a la película de coches, tras una carrera muy igualada. Aunque pudiera parecer que un abismo separa a Brad Pitt del bueno de Javier García (Santiago Segura), algo muy importante tienen en común: un total de seis hijos. Los de la comedia hispana no se van de casa ni a tiros, por algo su subtítulo reza Nido repleto. Por el contrario, los descendientes que el norteamericano tuvo con Angelina Jolie, tres biológicos y tres adoptados, no le pueden ver ni en pintura independientemente de su genética o raza. Uno tras otro se han ido quitando el apellido Pitt al alcanzar la mayoría de edad, o en cuanto sus nombres han aparecido realzados en algún proyecto creativo; la relación con el actor con su familia resulta entre distante e inexistente. El reproche de los jóvenes al trato agresivo que recibieron de su progenitor bajo la influencia del alcohol fue asimismo uno de los argumentos esgrimidos por Angelina Jolie en el divorcio. Tal vez, como en su último papel, la nueva etapa de conciencia plena le proporcione una oportunidad para recoser esos lazos deshechos.