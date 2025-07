A rapa das bestas de Sabucedo

Sabucedo celebrou a pasada fin de semana a súa festa da rapa das bestas, un fenómeno cultural que funde as súas raíces na cultura prehistórica de Galicia, pois unha manchea de petróglifos que deixaron valiosa información inscrita na pedra sobre a relación do ser humano con animais salvaxes, tanto para a súa caza como para a súa doma.

Na Idade Media pode rastrexarse a continuidade desta cultura vinculada á doma e domesticación de cabalos na bisbarra e na contorna a través dos preitos producidos por pacer libremente as bestas nos montes e propiedades rústicas da igrexa. Coñecemos, por exemplo, os litixios que enfrontaron ao mosteiro cisterciense de Santa María de Acibeiro, fundado no século XII na bisbarra de Tabeirós-Terra de Montes, e ao mosteiro bieito de San Lourenzo de Carboeiro, fundado no século X, pero que tivo a súa época de esplendor entre os séculos XI e XIII, situado en Silleda, nas orelas do río Deza.

As amplas propiedades do mosteiro de Acibeiro propiciaron tamén preitos cos arcebispos de Santiago, por estar todo o territorio baixo os dominios da Mitra compostelá, ata que no século XVII os tribunais despoxaron ao mosteiro do seu poder xurisdicional, reservando para o devandito cenobio unicamente os dereitos consolidados no eido económico.

O gando foi un dos piares económicos do mosteiro. Mediante acordos coas freguesías e bisbarras limítrofes levaban control tanto do gando doméstico como dos cabalos salvaxes que vivía en liberdade, así como do uso dos predios para pasto, posto que soamente os veciños de Acibeiro, Pereira e Dúas Igrexas posuían o privilexio do seu uso. No Tumbo Grande de 1617 descríbese en detalle as instrucións para organizar os curros no claustro de entrada do convento coa axuda dos veciños para realizar o control dos animais que pacían nos seus montes e propiedades.

Xa desde finais do século XVIII son os libros parroquiais os que ofrecen datos sobre a cría de cabalos salvaxes, non só para a produción de carne senón para obter cordas, tecido para as peneiras ou sedas a partir do tratamento das crinas e das colas dos cabalos. A tradición cabalar en toda a bisbarra medrou extraordinariamente no século XIX, e só estivo ameazada a mediados do século XX polo decreto de repoboación forestal obrigatoria.

Todo cambiou coas declaracións da Festa da Rapa das Bestas de Sabucedo como Festa de Interese Turístico no 1964, sendo ministro Manuel Fraga, e Festa de Interese Turístico Internacional no 2007. En 1997 constrúese un novo curro en Sabucedo e nace a Gala que honra as persoas que traballan en prol da festa.

É un Ben de Interese Cultural de Galicia que debemos coidar e protexer, sobre o que existe un libro clásico do profesor Manuel Cabada Castro titulado ‘A rapa das bestas de Sabucedo. Historia e antropoloxía dunha tradición’ (Ir Indo, 1992), pendente de reeditar.