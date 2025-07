O PPdeG –tamén–xira á dereita dura

O Congreso estatal do PP debullou un clarísimo xiro á dereita dura e extrema, alicerzado na adopción da axenda política de Díaz Ayuso e de Vox e na escolla para o núcleo duro da dirección de persoas como o xeneral secretario Miguel Tellado ou da extremista españolista Cayetana Alvarez de Toledo.

En realidade, este xiro a posicións radicalizadas na dereita e a xeitos ríspidos de facer a política está a ser desenvolvido polo PPdeG de Rueda dende que debutou co seu Goberno xurdido das eleccións nacionais de febreiro de 2024. E deste xiro dan fe os debates parlamentarios, nos que Rueda adoita desenvolver un estilo máis propio dun Tellado que do presidente dun país europeo.

A presión da dirección estatal do PP ten moito a ver con este clima político, exportando a polarización e malos modos do Congreso e doo Senado, adoito desenvolvidos pola número dous do PPdeG, Paula Prado e polo propio presidente Rueda. Mais tamén ten moito a ver co divorcio entre o goberno galego e, xa que logo, a dirección do PPdeG, coa cidadanía galega das resultas da guerra de Altri. Xa existen enquisas que reflicten que a meirande parte da cidadanía rexeita esta industria de enclave, mesmo parte moi substancial de persoas que votaron PP nas nacionais galegas últimas.

A inseguridade a respecto do clima social reflíctese tamén na censura a respecto da comunicación nos centros de saúde. A Xerencia da Área Sanitaria de Lugo-Monforte-A Mariña ven de prohibir difundir nos centros de saúde información atínxente á falla de médicos na tempada do verán, problema que constitúe a cruz de todos os veráns dende pouco despois que Núñez Feijóo e o PPdeG chegaran gobernar a Xunta. Como no 1984 orwelliano seica o PPdeG coida que do que non se fala non existe e tenta reprimir a lexítima difusión de información verdadeira (dereito abeirado pola Constitución) non só á cidadanía, senón ás persoas con residencia temporal que ateigan parte de Galicia nesta tempada. Agardemos que o actual Conselleiro de Sanidade, pouco afeito á crítica, non mire de alargar o ukase ao país todo.

No eido educativo o xiro cara ao extremismo maniféstase na pretensión da Consellaría competente de impor unha suposta neutralidade ideolóxica nas escolas públicas, recoñecendo-aí si- a posibilidade dun ideario de seu no ensino privado e concertado. Como ten escrito hai pouco Carme Adán, cómpre non confundirmos a neutralidade ideolóxica coa imparcialidade, que require alicerzarse nuns valores, sendo quen, porén, de se sobrepor aos mesmos ao recoñecer á outra persoa para atopar un espazo equidistante. O ensino, certamente, preparar para a convivencia social e para a achega utilitaria á sociedade, mais tamén para exercer a liberdade e o sentido crítico, o que obriga a transmitir as técnicas e ferramentas axeitadas para adquirir todos os contidos precisos para esta finalidade. Nada a ver cunha suposta neutralidade perpetua, cun grao supostamente desexábel de descafeinamento que servirá sempre aos sectores beneficiarios dunha educación non baseada nos valores nin na liberdade. Dunha educación conformista e acrítica que é a que que defenden os que queren que o pobo fique burro, como querían Salazar, Franco, Hitler ou Stalin ou queren agora Trump e Orban.

Velaí, miñas donas e meus señores, que non só xire cara á dereita dura, cara á dereita extrema, o PP de Núñez Feijoo, Tellado, Díaz Ayuso e Aznar, senón o PPdeG de Alfonso Rueda, Paula Prado, Angeles Vázquez ou Diego Calvo.