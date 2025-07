Resiliencia o euforia

Alguien dijo una vez, creo que Zapatero, que la economía es un estado de ánimo. Pero últimamente también lo es la política, si es que no lo ha sido siempre. Hay datos más contables, de acuerdo, como las proyecciones electorales, y están los cargos que vienen y van, los caídos y los resucitados, en fin, lo que se quiera. Pero luego está la intimidad de los partidos.

Venimos de un fin de semana de julio en el que socialistas y populares han exorcizado sus miedos y sus fantasmas, pero, sobre todo, han mostrado su estado de ánimo. Las televisiones devolvían a un Sánchez doliente, pero agarrado al timón que no piensa soltar, oh capitán, dirían los suyos, porque cree que sólo él puede pilotar la ruta de los arrecifes, la ruta de las rocas erizadas, y no es la primera vez que se aventura en aguas turbulentas. Con Circe acechante con sus hechizos, con los encantamientos y los desencantados, Sánchez no se aparta del gobernalle en este complejo tramo del viaje. Explicó que no puede irse porque la amenaza es la ultraderecha, tercer partido de España, que, para qué negarlo, también empuja a Feijóo.

Sánchez ha vuelto a tirar de resiliencia, una de sus palabras favoritas. Una palabra que implica no sólo resistir, dice la RAE, sino volver atrás, a una situación anterior (o sea, cuando eran felices), porque ‘resilio’ es rebotar. Resiliencia implica adaptarse y volverse optimista, antropológico o no, que es lo que no le ocurre a Page, que quiere pasar página. Sánchez reconoce los daños, la vía de agua en esa embarcación hacia la Ítaca electoral, y las jugadas del destino, los males de los embaucadores, el engaño de los somnolientos lotófagos, que propician la desmemoria y el olvido de los amigos. Sánchez cree que habrá una vuelta de tuerca, sea con el calendario judicial o con el ‘dolce far niente’ del verano. En tiempos de tribulación, no hacer mudanza, dice el dicho, pero Yolanda, y así, ha explicado que hay que cambiar lo que deba ser cambiado, porque el pueblo no admite medias tintas.

Sánchez se presenta en este calvario de julio, en este julio abrasador, como víctima del enfado de los dioses y de las caprichosas trampas del azar, muchos lo dan por amortizado, muerto y enterrado políticamente, pero ni siquiera Feijóo, que predica una y otra vez ese final, está seguro de que vaya a suceder. El congreso Popular lanzó a toda España la imagen de celebración y fiesta durante el fin de semana. Sólo la sombra de la ultraderecha parecía alterar la reunión, y Feijóo dijo que no habría cordones sanitarios con ellos, aunque, eso sí, siempre mejor un gobierno en solitario. También Feijóo, a pesar del momento triunfal, se ve obligado a hacer equilibrios complejos. La política, sí, es un estado de ánimo. Y en tiempo de bulos, la política es sobre todo un ejercicio de funámbulos. Las estrecheces parlamentarias obligan a entrenar a acróbatas de la cuerda floja para que ejecuten extraños volatines.

Se dice que en el congreso popular reinó la euforia. Pero euforia significa también resistir, en griego: “fuerza para soportar las adversidades”. Hay un aire de júbilo en la derecha, que se siente cerca del poder, aunque al tiempo existe esa llamada soterrada a la resistencia, o así debería ser, a los cantos de las sirenas extremadas que pueden llevarte indefectiblemente contra las rocas cuando creías que, uniéndote a la fiereza de Eolo, podrías alcanzar la playa.