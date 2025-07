«Flos Carmeli … Stella Maris»

Hoy la columna va de música porque la ocasión lo merece. Pero lo haré fácil para que nadie desconecte.

No todas las órdenes religiosas dan la misma importancia al arte musical, ni en la teoría ni en la práctica, ni en el día a día ni en cada fiesta de guardar. Las Carmelitas diría que se hallan en un término medio: ni poco ni demasiado. Las que habitaban en el Convento del Carmen de Santiago, absortas en el silencio de su retiro voluntario y sagrado, no se las oía cantar en exceso. Su carisma no era ese, sino orar y contemplar de forma compartida e individual. Su partida, hace poco más de un año, y la llegada de los monjes Carmelitas Contemplativos, supuso, dentro y fuera de esos muros, un cambio radical. Son jóvenes colombianos, con otra cultura y un nuevo modo de realizar las labores que entre ellos se reparten como se hace en cualquier casa en la que hay mucho que bregar. A ello hay que sumar la hospedería y el huerto y, por supuesto, rezar. También tocan y cantan su propio repertorio musical: textos con mensaje acompañados con sones de instrumentos varios (guitarra, percusión, flauta e incluso teclado). No todos poseen conocimientos para hacerlo en el mismo grado. Algunos nunca han visto un pentagrama ni oído mucho gregoriano, pero eso es nada cuando se le pone buena voluntad.

En el pasado mes de abril descubrimos el sonido de su escondido órgano del que no se suele hablar. Escribía el médico y musicólogo Enrique Jiménez en 1997: «Como quiera que este órgano no puede ser empleado en concierto, por la estricta regla de las Carmelitas Descalzas, recomendamos la asistencia a algún culto carmelitano, para que el amigo lector pueda comprobar la belleza y sonoridad del flautado (…), así como la limpieza polifónica de este ya antiguo instrumento, cuando suena en manos de la Priora y en alabanza a Dios». Treinta años después, la clausura dejó de ser un obstáculo y ha sonado -y sonará esta semana- en contexto no litúrgico y de puertas abiertas. Será en el «Concierto de canto y órgano en loor de nuestra Señora. Flos Carmeli», gracias a Marco Orsini-Brescia junto a la soprano Rosana Orsini. Interpretarán piezas de autores referenciales en el mundo de la música para tecla (Aguilera de Heredia, Cabezón y Correa de Arauxo) y de otros menos conocidos por esa faceta. Es el caso de Francesc Valls (1665-1747), un innovador en su época. Su motete ‘Flos Carmeli’ da título a este recital: «Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda y singular. Madre tierna, intacta de hombre, muéstrate propicia con los Carmelitas ¡Estrella del mar!». Todo un himno a la Virgen del Carmen que, seguro, gustará. Otra novedad es la inclusión de obras de António da Silva Leite (1759-1833) que está entre lo clásico y lo romántico. Y, para terminar, Vincenzo Bellini (1801- 1835), famoso por su ópera ‘Norma’ y no tanto por su repertorio sacro.

Sin restar relevancia a la voz cantante, ese tardío órgano histórico de José Otorel, de 1868, será el gran protagonista. Está a los pies del templo, en el coro alto de la entrada, adosado a la pared norte, semi oculto por un par de rejas, en un lugar reducido que no por ello deja de albergar un sagrario. Es modesto y austero, de corte neoclásico. Tiene 56 teclas divididas en dos secciones; encima, la tubería está distribuida en tres espacios separados por columnas jaspeadas y acabadas en capiteles con volutas doradas. Esos tubos, en vertical y en horizontal, siguen el estilo hispano. Y, en lo más elevado, hay un arco rematado con una lira que contiene el escudo de la orden carmelitana.

Solo queda disfrutar, saludar a esta alegre comunidad y animarlos a que empiecen a tocarlo ya.