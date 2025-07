El pasado dia 3 de julio las asociaciones conservadoras de jueces y fiscales empezaron una huelga contra la reforma de la Justicia promovida por el Gobierno. No apoyaron la huelga las asociaciones progresistas de jueces y la de fiscales.

El derecho a la huelga de jueces y fiscales no esta regulado por ninguna norma y se ha discutido si ese derecho es aplicable a ellos dado que son un poder del Estado, de la misma manera que el Gobierno o el Parlamento no pueden hacer una huelga. El Consejo del Poder Judicial preguntado al respecto por el Gobierno, dijo, por unanimidad, que al no haber ninguna norma al respecto entendía que no se podía hacer huelga y que daba por no realizada la promovida por las asociaciones.

Las asociaciones conservadoras ignoraron este pronunciamiento y prosiguieron con su convocatoria. Según ellas siguieron la huelga el 75% de los convocados, y según el Gobierno, recogiendo la información trasmitida por los correspondientes funcionarios judiciales, el 28,5%.

Como todos los derechos, el de huelga implica un deber. El deber es el de deducir de sus emolumentos los no trabajados por estar en huelga. Ninguna de las asociaciones conservadoras trasmitieron ningún nombre para que el Ministerio de Justicia hiciese la correspondiente deducción. No sabemos qué razón pueden aducir estas asociaciones. La cuestión no es baladí porque se podría deducir que algo tan serio como es una huelga realizada por personas serias y en su sano juicio como son los jueces y fiscales, resulta que no, que la huelga no era seria, sino de mentirijillas, dado que obedecía a un derecho pero sin deber alguno. Desde luego se puede afirmar que no se ajustaba a derecho. Alguien puede pensar que los jueces y fiscales están apretados en sus recursos económicos y por eso no cumplieron con el deber. Ese pensamiento es equivocado dado que los jueces y fiscales son los funcionarios que están mejor pagados a igualdad de nivel administrativo.

Parece que las asociaciones conservadoras prefieren como acceso a la carrera aprenderse de memoria 300 temas y recitarles ante un tribunal, de acuerdo con la normativa que procede de final del siglo XIX, que un examen escrito anónimo en que tuviesen que resolver un caso práctico. Es como si para ser catedrático de Geografía se tuviese que recitar los ríos y montañas del mundo de memoria o para ser catedrático de Partículas Elementales se tuviese que recitar los más de 200 núcleos atómicos con el número de protones y neutrones y las diferentes partículas elementales con sus números cuánticos. Tamaña barbaridad solo cabe en mentes anormales. No es de extrañar que determinadas asociaciones de jueces les guste ese tipo de oposición teniendo en cuenta la manera de pensar de la presidenta de la asociación de la magistratura y decana de los jueces de Madrid, María Jesús del Barco, quién dijo recientemente que el presidente del Gobierno lo era simplemente por Matemáticas y que por eso a ella de joven no le gustaban las Matemáticas, dado que de estas no ha salido nunca nada bueno, por eso ella eligió ser jueza. No es fácil mostrar una ignorancia tan grande y cómo puede presidir la asociación mayoritaria de jueces a no ser que los jueces de dicha asociación tangan el mismo nivel.

Uno de los problemas estructurales de la vida económica y social española es el funcionamiento de la Justicia, como lo apuntan muchos estudios y todas las encuestas. El abordar una reforma de ella es necesario y urgente.