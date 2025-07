Los peligros del ansia viva

La cercanía de agosto precipita los acontecimientos, pues los partidos políticos quieren dejar los asuntos cerrados, o, al menos, encapsulados hasta septiembre. Agosto es sagrado y tórrido, un lugar de fiestas patronales, verbenas anónimas, reencuentros y barbacoas, atardeceres, tintos de verano y así. Agosto es la suspensión de descreimiento, es la realidad pasada por la modorra de la siesta, es el no lugar, el no tiempo, el hermoso y deseado vacío.

El verano ya no es tan largo (como lo era en la infancia) y es mucho más cálido, exageradamente cálido, pero donde ha ardido Troya en las últimas semanas es en el Congreso. Ahí es donde han estado las erupciones tonantes y, sí, también los fuegos de artificio, que nunca faltan, de tal manera que cualquier calor de agosto (la luz de agosto ya es otro asunto) vendrá mejor que ese aire abrasivo del parlamento, mejor que los discursos incandescentes.

Así que el pleno del miércoles pasado fue quizás la traca final antes de la desconexión, aunque julio es aún capaz de muchas tormentas de verano. La granizada verbal es ahora la costumbre. La separación entre los dos grandes partidos es máxima, la confrontación alcanza en este momento muchos decibelios. Ojalá venga una fiesta en la playa a sacarnos de este ritmo infernal, de este ‘heavy metal’ de la política, dicho sea sin ofender a los metaleros, por Dios. No hay quien pueda seguir la deriva feroz de estos días.

Sánchez, hasta el miércoles, parecía casi derribado en la esquina del ring, a punto de doblarse. Y Feijóo, seguramente aconsejado, no sé si bien o mal, sacó a sus golpeadores verbales más contundentes, y, como quien blande la espada definitiva, agitó su propio discurso, del que escuché elogios (en el ‘24 horas’ algunos tertulianos dijeron que Feijóo es un buen parlamentario, pero otros consideraron su respuesta mayormente una descarga de golpes, no un ejercicio fino de esgrima política). En fin, lo que sea. Viendo al contrario con pocos folgos, casi doblado por los acontecimientos, habrá aumentado el ansia de rematarlo políticamente cuanto antes, porque Sánchez siempre revive, o se hace el muerto, y ahí están las hemerotecas para contarlo. No es por ponerme estupendo, pero aquí citaría a José Mota como gran autoridad. El ansia viva siempre es desaconsejable.

Una de las reglas de oro de cualquier democracia debería ser no parecerse a Trump. Sánchez está sufriendo por lo inestable de la coalición ante los golpes de los audios, temeroso del aumento del oleaje. Pero Trump sigue siendo el elefante en la habitación, y un motivo de discordia en la derecha, que se ve empujada a caminar sobre las ascuas de las hogueras ultras, pero, a poder ser, sin quemarse. Un ejercicio complejo, porque exige una cosa y su contraria. No sería posible ser moderado y apoyar una deportación masiva. De ninguna manera. Y por eso, sin duda, aquel comentario de Tellado a Alsina. Una cosa es la proyección electoral y otra pasarse varios pueblos.

No negarse al apoyo de la ultraderecha y sacar pecho centrista son dos acciones, me temo, incompatibles. A la espera de las geometrías variables que vayan brotando, nadie sabe aún dónde está el gran caladero: algunos creen que siempre se prefiere el original. Pero la ambigüedad es mala. Arrecian los golpes sobre Sánchez, aunque algo de vitamina recibió el miércoles, y no faltan los que piensan que la estrategia de la dureza en el discurso de la derecha, esa ansia viva por finiquitar al monclovita, tan evidente, es, ahora mismo, una de las mayores fortalezas del presidente.