España no va bien

España ha sido una de las naciones que más se han beneficiado de la solidaridad europea a través de los Fondos Next Generation EU. Gracias a la ayuda de la UE, gestionada aquí por medio del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, nuestro país ha sabido aprovechar su infraestructura geoestratégica, turística y empresarial para despuntar en términos de crecimiento. Sin embargo, estos números que adornan la macroeconomía no se corresponden con la realidad que demuestra la microeconomía; es decir, el día a día de los ciudadanos, los trabajadores y esas pymes que no se benefician tan directamente de las ayudas y préstamos que concede el Gobierno gracias a la UE.

Por eso es tan grande la distancia entre las cifras de las que presume Pedro Sánchez, y las estrecheces que sufre la ciudadanía a la hora de llenar la cesta de la compra, o de llegar a fin de mes. Como ejemplo, no hay más que ver el vergonzante 30% de pobreza infantil que sufren los niños y adolescentes españoles (unos 2,3 millones; más que cualquier otro país de la UE). Asimismo, somos el segundo país de Europa con mayor tasa de paro juvenil (en torno al 27%); una lacra laboral que también sufren en España los mayores de 50 años (incluidos los trabajadores más experimentados). De hecho, en ciertos periodos (no sólo vacacionales) los fijos discontinuos llegan a superar a los contratos indefinidos. El sueldo de los jóvenes sigue cayendo más allá del 8% (lo cual no se compensa ni con la subida del SMI). El diferencial de rentas entre clases sociales aumenta con el paso de los años. Los salarios no crecen al ritmo de los precios. Al tiempo, la factura empresarial (costes laborales) bate el récord de los últimos 25 años. Las frutas, lácteos, verduras y carnes (incluido el pollo) siguen aumentando de precio; al igual que la factura de la luz (con picos de hasta un 60% de incremento).

Sectores como el automovilístico padecen la pretendida transición eléctrica, que afecta ya a todo el tejido industrial; y hasta las empresas energéticas frenan sus inversiones. Además, la UE nos apercibe sobre la gestión insuficiente de nuestros residuos, y sobre el agujero de nuestras pensiones. Y hasta nos regaña por el 40% de contratos de licitación pública con un solo postor (el doble de lo permitido por la Comisión Europea). Incluso sorprenden los casi dos años que tardan los autónomos en recobrar lo que cotizan de más (el 33% de los autónomos no podrá descansar este verano). Asimismo, los costes de la vivienda y del alquiler están disparados, lo cual influye también en las dificultades para contratar personal de hostelería en período estival. Eso sí, el índice de ‘okupación’ sigue al alza.

Los inversores extranjeros han perdido la confianza en España debido a la presión regulatoria, a la inseguridad jurídica (ocupamos el puesto 20 de los 27 de la UE en seguridad jurídica), y a la escasez de estímulos fiscales (y también al comprobar cómo los concursos de acreedores, los impagos y las ejecuciones hipotecarias siguen creciendo). También los apagones, las incidencias ferroviarias, y los avatares en nuestros puertos y aeropuertos infunden temor hasta en los turistas (aunque el gasto del turismo internacional ha aumentado casi un 7%, su crecimiento global ha pasado del 6% en 2024 al 2,7% ese año). Finalmente, el Estado sigue vaciando sus arcas (hasta en un 45%) para compensar el boquete de las pensiones; mientras que las listas de espera y la financiación estatal a la dependencia siguen sonrojándonos, y el número de médicos de familia, de pediatras y de psiquiatras no cubre nuestras necesidades.