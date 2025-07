Aferrados al poder

Podría entender que el presidente Pedro Sánchez se aferrase al poder a fin de llevar a cabo las promesas incumplidas de su programa electoral. Hasta vería humanamente comprensible que la difícil situación judicial que afecta a su persona, a través de sus allegados, familiares y cargos cercanos, le forzase a aprovecharse de su privilegiada posición para amedrentar o dilatar cualquier tipo de investigación legal o fiscalización administrativa. Lo que no entiendo, ni puedo aceptar, es ese mantra que repite una y otra vez sobre la posible llegada de la derecha y la ultraderecha al Gobierno de España. Según él, la lógica y reclamada convocatoria de elecciones anticipadas podría traer consigo un nuevo Ejecutivo de derechas.

Ante esta tesitura, son muchos los que se preguntan cuál sería el problema. Si fuese ése el deseo de la mayoría de los ciudadanos, no habría nada que objetar en una democracia consolidada. Pero tratar de impedir el anhelo de los votantes significa censurar esa voluntad popular que tanto y tantas veces se pretende defender desde las filas progresistas. ¿O acaso está diciendo Pedro Sánchez que los españoles son tontos e ignorantes, que no saben cómo votar ni a quién elegir, que no están preparados para decidir por sí mismos? Si verdaderamente confía en su buen hacer, y en el apoyo de sus socios parlamentarios, de investidura, o de Gobierno, lo lógico sería devolver la capacidad de decisión a aquellos que, tanto a él como a sus aliados, le confiaron el poder de la representación popular.

Pero el presidente no se fía. Y quizá no lo haga porque incumplió muchas de sus promesas electorales (que incluían no pactar ni con Podemos ni con Bildu). Y teme que, quienes depositaron en él su confianza, no estén dispuestos a volver a hacerlo. Si fuese esta última hipótesis la que motivase su empecinamiento, el agravio hacia España en general, y hacia los ciudadanos en particular, sería todavía mayor, pues significaría que quien gestiona el dinero, la voluntad y los intereses de sus representados, se arroga un derecho de censura, arbitraje y decisión sólo propio de los regímenes dictatoriales. Porque una cosa es echar balones fuera, y hasta cargar el peso de la culpa en esos supuestos “apenas tres socialistas” que traicionaron su confianza, y otra bien distinta es no tener arrojos para comprobar si él, a diferencia de sus fatalmente elegidos a dedo, mantiene el apoyo de quienes, aún sin haber sido el ganador de las elecciones, aunaron fuerzas para auparlo al cargo que hoy ostenta.

Pero como su hipotética caída, tras una cuestión de confianza o una convocatoria de elecciones, podría suponer su debacle y la de sus convenencieros socios, son muchos los que, aparentando descontento, siguen apoyándolo en el Gobierno y en el Parlamento. Y esto es peligroso, pues abre la posibilidad de que Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu, Junts, el PNV, y el BNG puedan quedar en un futuro quizá no muy lejano, retratados como conniventes, colaboracionistas y hasta cómplices de cuanto puedan deparar las investigaciones que actualmente cursa con valentía la Policía Judicial de la Guardia Civil a través de la UCO. De momento, sólo Coalición Canaria se ha salido de la línea de hipocresía que marcan el resto de los amigos del Gobierno. Imagino que en Canarias ya le ven las orejas al lobo. Y es que muchas de esas 15 medidas que ahora propone Sánchez para acabar con la corrupción ya se aplican de manera infructuosa desde hace tiempo. Y otras deberían haber sido presentadas a la Comisión Europea en septiembre de 2024 dentro de la Estrategia Nacional contra la Corrupción.