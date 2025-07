Defendamos Schengen con uñas y dientes

Algunos de los grandes valores de la Unión Europea, el mayor proyecto político de los tiempos modernos, están siendo puestos en peligro por la presión, sobre todo, de la ultraderecha, que ha visto incrementada su presencia en algunos gobiernos, de manera claramente lesiva para Europa.

Las democracias son tan garantistas que incluso soportan las ideas que están lejos de tener un encaje racional en la propia democracia. Pero también es cierto que prohibir, incluso a los que inflaman deliberadamente la convivencia, es siempre una mala idea. Y suele dar alas a los excluyentes. Es la propaganda populista lo que empuja a una parte de la sociedad, como ha sucedido con Trump, el hombre que vive de la demagogia y del matonismo como una de las bellas artes. Y que tiene sus adoradores, claro.

La dureza, el espíritu punitivo, es un recurso fácil y simple. El recurso antiguo de los que se alimentan de sembrar el miedo entre la población. Suele emplearse con los pobres y con los débiles, nunca con los ricos. Se vende la mano dura como ejemplo de control social, como muestra de celo por la seguridad a ultranza, para lo que, desde luego, hay que sembrar antes la sensación de inseguridad, insistir en el miedo ante lo desconocido. Es un proceso que bebe de la simpleza analítica. Y que provoca de inmediato el rechazo de algunos seres humanos, la creación de guetos, la separación de la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda. Y, sí, también de tercera.

Una sociedad avanzada, como la europea, no debería comprar jamás un ideario de esta terrible naturaleza. Educados en la libertad y el progreso, como se nos supone, los ciudadanos europeos deberíamos aborrecer estas ideas viejas y aberrantes. Lejos de eso, parece que no dejan de abrirse camino, también entre los jóvenes. Si esto es cierto, algo urgente debe hacer Europa. No basta la inacción ni la ambigüedad. Europa es un proyecto de modernidad y no debe permitir que se multipliquen los caballos de Troya en su corazón. No prohibiendo, porque prohibir es otro de los recursos de la intolerancia, sino mostrando a la población lo que se podría perder de seguir por este camino que, extrañamente, permite el deterioro de las libertades.

Los avisos son continuos, y muchos se inspiran en el sindiós político de Trump. La simplificación es útil a la hora de desprestigiar la democracia, pero muchos de los que creen inocentemente en toda esa propaganda autoritaria, contada como un apocalipsis, no han vivido jamás en una dictadura, sino en la bonanza extraordinaria y en la modernidad creada precisamente por Europa. Hay que leer. Hay que estudiar. Hay que pensar.

Una de las formas de acabar con Europa consiste en minar su política de apertura entre estados. La demagogia y la siembra del miedo están acabando con la libertad de movimientos, esencial en un futuro de progreso. Que Polonia, o antes Alemania, comience a aplicar controles fronterizos (por la presión del autoritarismo populista) es una herida en el corazón del proyecto europeo. Como si no hubiera sido ya bastante vergonzoso el Brexit, puro desbarre de ficción política, que ha derivado en un estúpido aumento de la burocracia de fronteras, algo contrario al espíritu de una Europa abierta.

Se cumplen 40 años del acuerdo de Schengen. No se puede permitir el deterioro de la gran revolución fronteriza que supuso. Europa no puede ceder. Defendamos Schengen con uñas y dientes. Lo contrario es claudicar, retroceder, dejarse engañar por el uso interesado del miedo. Ni un paso atrás.