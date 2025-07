Ni en Sevilla ni en Río de Janeiro

La reciente cumbre de los BRICS celebrada en Río de Janeiro no ha hecho más que confirmar lo evidenciado en la IV Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre la Financiación para el Desarrollo que acogió Sevilla unos días antes, y que dio como resultado el Compromiso de Sevilla; un documento que saca los colores a quienes prometieron aumentar la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), pero tuvieron que reconocer que esta cooperación no sólo no aumentó, sino que disminuyó. Así, en 2024 las contribuciones de los países firmantes descendieron un 9%. Se constata, pues, que las nuevas crisis internacionales provocarán una caída de la solidaridad también este 2025. Los países acreedores han ido reduciendo sus aportaciones, al tiempo que los países receptores de las ayudas continúan aumentando una deuda que impacta de manera terrible en sus economías. Esto provoca que, para poder afrontar los pagos, muchos de los Gobiernos del Sur Global se vean forzados a reducir gastos en servicios que mejoran la vida de sus ciudadanos (unos 3.400 millones de personas), y en ámbitos como la educación, la sanidad (con un gran impacto en proyectos de vacunación y salud materna), o la seguridad alimentaria (que incluye la nutrición, el abastecimiento de agua, la distribución de productos, etc.).

De protección del medio ambiente, transición energética, impulso de la ciencia, desarrollo tecnológico, compromiso innovador, o políticas de equidad de género (reiteradas por los BRICS en Río) ya ni hablamos. Las críticas de Trump hacia los BRICS, y la ausencia de EE.UU. en Sevilla, ha generado gran ansiedad; sobre todo tras paralizar la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID); un organismo que aportaba el 40% de la ayuda global. Esta renuncia genera una mayor presión financiera sobre el resto de países colaboradores. Pero son muchos los que no están dispuestos a compensar dicha aportación. Así, ya sabemos que el ímpetu solidario se ha moderado, y que muchos Estados, incluso de la UE, en vez de repensar la carga fiscal y financiera que deben los países deudores, o dictar una suspensión parcial de pagos, lo fían todo a la llegada de un nuevo inquilino al Despacho Oval que, en unos años, pueda revertir el daño actual.

Entretanto, la cada vez mayor presencia de acreedores privados y fondos de inversión, así como el renovado ímpetu prestamista de gigantes como China o las monarquías del Golfo, han aumentado la presión sobre aquellos que forman parte del club de los 193, pero que sufren las consecuencias de las desigualdades globales. El ansiado multilateralismo de Sevilla y Río de Janeiro no termina de funcionar en un sistema viciado desde antaño, y que cada diez años se muestra más inoperante; hasta el punto de que los objetivos marcados en ambas cumbres semejan inalcanzables.

Y si esa pérdida de entusiasmo se ha evidenciado desde las cumbres de Kazán (Rusia) de 2024, o de Adís Abeba (Etiopía) en 2014, nada hace pensar que la Declaración de Río de este año, o las 130 nuevas medidas de la Plataforma de Acción de Sevilla (SPA) vayan a disfrutar un mejor destino. Ahora la presión está sobre los hombros del G20, de la OCDE, del FMI y del Banco Mundial; entidades que pueden y deben hacer más por la noble causa del Desarrollo. Pero para ello quizá lo primero sea reconocer que la financiación a los países desfavorecidos no es sólo caridad, sino también inversión en tranquilidad y equilibrio geoestratégico, dado que muchos de los problemas de los que se queja el Norte Global tienen su origen en el abandono y la miseria que sufren muchas de las naciones del Sur Global.