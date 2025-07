Limpiar la cabeza

En mi infancia había pocas vacaciones. Seguramente era cosa de los que éramos pobres, que no llegábamos. Pero en aquel tardofranquismo los coches eran escasos (jugaba con mi madre a adivinar el color del siguiente que pasaría, con un margen de bastantes minutos, ante nuestra ventana), los desplazamientos inusuales (porque el transporte público tampoco era para tirar cohetes), y los vuelos, ah, eso era un asunto lejano, sólo para los ricos.

Pero el turismo fue creciendo, y España se convirtió en la mayor potencia mundial del sector, o la segunda, no voy a levantarme ahora a mirarlo, generó mucha riqueza, interés en el extranjero, que tampoco está mal (durante muchos años, se vendía sobre todo el sol, y quizás la paella). Ahora, hay quejas en algunas ciudades por la avalancha de pisos dedicados sólo al turismo, y por la propia presencia masiva de visitantes, lo que genera ese fenómeno expresado por una palabra rara que ha triunfado: gentrificación. Hay barrios que protestan porque se ha alterado su tejido. En fin, todo tiene su contrapartida. Habrá que buscar un equilibrio, porque yo creo en el intercambio cultural, más allá de los beneficios económicos. Y creo en los países abiertos al mundo.

Pero en mi infancia rural no sabíamos de vacaciones. Íbamos al río a comer tortilla. Algunos domingos, no todos. La precariedad y la falta de vehículo propio nos convertía en seres atados a un territorio, para lo bueno y para lo malo. Siendo niño, crees que tu territorio es el mundo. Nada termina, ni siquiera una tarde de verano. Todo es eterno. En la edad adulta, los terrores del calendario se multiplican. Los días están contados, las reservas exigen un celo matemático, las precauciones son infinitas. Ese cansancio organizador se añade al cansancio acumulado por el año laboral. Capa sobre capa. Y todo, tal vez, para una salida veloz, con suerte, para una escapada, que dicen, con acierto, las agencias de viajes. ¡Una escapada! Esta claro que huimos de algo.

Aquella modestia de los años sesenta me produce ternura, contemplada ahora. Nos conformábamos con poco, aunque ni siquiera sabíamos si aquello era poco (lo sospechábamos), porque no conocíamos aeropuerto, ni grandes ciudades, ni atracciones fascinantes. Las vacaciones estaban asociadas a la idea de libertad, no tanto a los desplazamientos.

Hoy existe la idea de que las vacaciones son para todos, que casi todos las disfrutan y tienen fácil acceso a ellas. Es una idea falsa, por supuesto. Es el polen de la publicidad, el ambiente. Ese sonido de las maletas que pasan, pobres, arrastradas hacia alguna parte. Las redes sociales, con esas fotos tan cuquis, con el asombro de la gastronomía, y toda esa felicidad para enseñar. Bueno, me gusta mucho la felicidad de los otros: así que ningún problema.

Pero no se crean que, a pesar de vivir en esta modernidad, todo el mundo tiene vacaciones, ni de verano ni de las otras. No esas vacaciones al menos, ya saben, las de la reserva, el embarque, el nuevo horizonte. No. Y no sólo por los precios que, por supuesto, se han disparado. Mi madre, que apenas viajó, que no subió a un avión (no soportaba la idea de hacerlo), creía sin embargo en los paisajes nuevos. Lástima que para ello hubiera que viajar. No tuvo muchos posibles, así que apenas se movió, pero creía en eso que ella llamaba “limpiar la cabeza”. Hay que limpiar la cabeza, me decía, con cierta compasión de madre. Y quizás para ello habría que huir ahora de todo este ruido, de este trueno feroz del presente. Hay que buscar la manera de limpiar la cabeza, y, ya puestos, también el corazón.