Presencias vs ausencias

Marín, marinera, ciudad pequeña y moderna, sede de la famosa Escuela Naval, conocida más recientemente por lo que rodea a la formación de la princesa y las idas y venidas de miembros de la Casa Real. Quizás ella ya sepa esa letrilla tan popular: «Eu de Marín ausenteime/ moi lonxe fun a vivir, / pasei a vida chorando/ e suspirando, / Marín, por ti. // Eu non sei cantar, / eu non sei reír, / sen os airiños da ría, / eu non sei cantar, / eu non sei reír; / sen os airiños da ría / eu non sei cantar, / eu non sei reir». Y ustedes puede que presenciaran la llegada a Galicia del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano y lo hayan inmortalizado para la posteridad.

Ese canto lo entonaban unos emigrantes rumbo a Argentina, y la misma Sara Montiel los acompañaba en la película ‘Mi último tango’ (1960). Tiene trazas de ser una canción traída del otro lado del Atlántico. No obstante, uno de mis informantes señala que nació ahí, en Marín, puerto de mar azotado por la pobreza y, como consecuencia, con una población de duro carácter y una forma de ser peculiar. La cantina era refugio obligado en los días en los que no se podía ir a pescar, aprovechándose esa circunstancia para salir a sociabilizar a cualquier minúsculo bar.

Y es que Marín es muy cantarín, melódico al hablar y al cantar. Sus ‘baladas’ -datadas a comienzos del s. XX- son simples, pero trabajadas. A varias voces, modulan, son elaboradas. Todo indica que, cuando estaban en tierra, los marinos las ensayaban. En ese ámbito se popularizó también este himno entre sus gentes: «Xa fun a Marín, /xa pasei o mar /xa comín laranxas /do teu laranxal. // Ai, Santiago para pantrigo /ai, Padrón para empanadas, /ai, Caldas para as boas mozas, /ai, Pontevedra para damas /Ai lalelo, ai lalalo». Buena fuente para el estudio sociológico de esos enclaves de entonces.

Puestos a recordar, ¿quién olvida ‘Botón de ancla’ (1948) en donde un joven Fernando Fernán Gómez se adentra en el cine? Es un film que muestra el día a día de los que en Elcano se embarcan. Famoso es, y acorde está con la hilaridad de la trama, el emblemático ritornelo que une a los tres camaradas: «Botón de ancla, botón de ancla, /todos unidos, unidos todos, /nos salvaremos de todos modos, / tira la bota, tira la chancla. /Botón de ancla, botón de ancla». ¿Y quién no ha visto ‘Los guardiamarinas’ (1967) con Alfredo Landa y demás tropa de grandes actores españoles, como Julia Gutiérrez Caba? Las cuestiones técnicas y estéticas y la crítica cinematográfica se la dejo al profesor Ángel Luis Hueso. Lo hará con erudición, pasión y muchos toques de humor. De él aprendí a valorar y disfrutar del séptimo arte. Y también a ‘destripar’ los entresijos de lo que hay delante y detrás de la cámara. Ahora él, sumergido en su merecido retiro, aún tiene mucha guerra que darnos, en una tertulia informal o en un aula, auditorio u otro lugar cómodo y agradable, por si esas sesiones de cinefórum se alargan. Sin palomitas, claro está.

La leonormanía, vista en positivo y en negativo, vuelve a aflorar. Nuevas fotos para el álbum de la historia de España, para ver su pasado militar y el de la Escuela Naval de Marín, más allá de la sección de su crónica local.

Mal casa la presencia de tanto marinero alineado frente al alboroto de unos cuantos y alguna sonada ausencia en un protocolario acto, por mor de la entrega de una simbólica medalla. Creo que veces es más acertado estar para no dar que hablar. Pues todo pasará. Las velas arriarán y el Buque Escuela zarpará. Habrá que mirar ya a Santiago cuyas fiestas arrancan con el pregón de la jugadora Blanca Millán. ¡Más fotografías en el Obradoiro! Es lo que se lleva: estar y retratar para rememorar.