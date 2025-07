Aportación indebida

La alcaldesa de Compostela se ha equivocado al bloquear la presencia del Ayuntamiento en un acto de carácter institucional consistente en la concesión de una condecoración de parte de la Xunta de Galicia a la Princesa Leonor, heredera de la Corona de España.

Desde luego, la señora Goretti, a título personal, aunque no sea normal, puede asistir o no hacerlo a cualquier tipo de acto. Pero cuando tenga ese carácter institucional, la asistencia o ausencia en él tiene el mismo carácter, y en ese caso la representación corresponde a la institución, el Ayuntamiento de Compostela, no a la señora Goretti, aunque sea su alcaldesa.

Por otra parte, la representación institucional del Ayuntamiento en cualquiera de esas celebraciones no corresponde en exclusiva al alcalde o alcaldesa: también puede asumirla, por encomienda, claro está, cualquier otro miembro electo de la Corporación. Si cuenta con su debido procedimiento, cualquier concejal o concejala puede ejercerla.

De este modo, para no confundir sus preferencias ideológicas, que yo no enjuicio, y sus deberes institucionales, si la alcaldesa, por la razón que fuese, no se cree en condiciones de cumplir con esos deberes, pero garantizando, por encima de sus indisposiciones, la presencia de la Institución Municipal en cualquier tipo de acto institucional, su obligación era la de dar trámite a la delegación de la representación en cualquier otro miembro de la corporación.

De no hacerlo así, como ella hizo, se produce una apropiación indebida de la representación institucional.

Que lo que digo es adecuado, señalando que la señora Goretti desatendió sus obligaciones institucionales por causa de sus profesiones ideológicas, queda en evidencia en que, con carácter inmediato, ella, su partido, algunas organizaciones periféricas del mismo e incluso un Diputado en Cortes, asumieron la justificación pública del incumplimiento de la alcaldesa. Es decir: se había producido por causa ideológica.

Creo que la señora Goretti ha confundido, de manera improcedente, sus prerrogativas como alcaldesa y las que, en otro ámbito, le correspondan a la representante del BNG en el Pleno Municipal.