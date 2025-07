Medicina y los centros de investigación

De vez en cuando surge la polémica sobre la creación de más Facultades de Medicina, pareciendo a la que aparece en verano sobre la aparición del monstruo del lago Ness en Escocia. En este caso parece indicar que la bondad de la Universidad de A Coruña depende de la obtención de dicho título. Con motivo de la polémica algunas personas cercanas al nacionalismo gallego han dicho que lo mejor para Galicia era que solo hubiese una Universidad aunque olvidan que votaron a favor tanto en el Claustro Universitario como en el Parlamento.

Las tres Universidades se crearon porque una Universidad con más de 100.000 estudiantes, que hubo en el año 2000, repartidos en 7 campus era inviable. Para mejorar su calidad sería necesario dedicar muchos más esfuerzos que teniendo una estructura mas flexible como la actual. No hay una Universidad con una razonable calidad, que tenga más de 40.000 alumnos. Hay Universidades con más, como la de California, pero en la práctica sus Campus actúan como Universidades independientes y así son consideradas. La Universidad de Berkeley y la Universidad de San Diego o la de Los Angeles no tienen nada que ver una con otra aunque una parte de la financiación de todas proviene del Estado de California. Otras con más no tienen la calidad que debieran. La propuesta de creación de tres Universidades fue aprobada por el Claustro de la Universidad de Santiago sin ningún voto en contra de los 500 miembros y solo once abstenciones. El Parlamento de Galicia lo aprobó finalmente por unanimidad.

Respecto a la Facultad de Medicina, ya en 1989 una comisión indicó que se debían utilizar los hospitales de A Coruña y Vigo para impartir las disciplinas clínicas de los tres ultimos cursos, aprovechando la calidad de sus hospitales, coordinados por la USC.

Es mucho más importante para Galicia preocuparse por sus centros de investigación. Actualmente Galicia tiene una red que la Xunta considera como centros singulares, que previa evaluación independiente obtienen una razonable financiación básica. En la evaluación figuran en los primeros lugares cuatro localizados en Santiago: CiQUS (Química Biológica y Materiales Moleculares), IGFAE (Partículas, Núcleos, Cosmología, Física Médica), CiMUS (Medicina Molecular y Enfermedades Raras) y CiTIUS (Tecnologías Inteligentes). Además perteneciendo a la red también esta el Cretus (Tecnologías Medioambientales). El conjunto de estos centros al que se puede añadir el Citmga (Tecnologías Matemáticas) y el de Ciencias del Patrimonio. El conjunto de ellos constituye algo muy importante y Santiago debería cuidar y estar orgullosa de ello porque constituye un patrimonio que mira al futuro. Igualmente Vigo tiene tres centros en la red, Atlantic (Tecnología de las Telecomunicaciones), Cim (Investigaciones Marinas) y Cinbio (Nanotecnología y Biomedicina), y la Universidad de A Coruña dos: el Citic (Tecnología información y comunicación) y el Cica (Química y Biología). La sociedad coruñesa debería preocuparse y ocuparse más de potenciar y ayudar a sus centros de investigación y de esta manera mejorar la calidad de su Universidad. Su anterior rector hizo esfuerzos acertados para ello. El actual es un brillante investigador y seguro que actúa en la misma línea. Respecto a Vigo, las autoridades académicas están más concentradas en conseguir y afrontar nuevos retos en investigación, como las tecnologías cuánticas, que en una facultad de Medicina. Es en todos estos centros, su realidad y su futuro, donde debemos poner la atención.