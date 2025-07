Ser picheleiro, ser do Compos

Aficionado branquiazul / Antonio Hernández

Sempre me pareceu un pouco absurdo o de preguntar de que equipo é alguén. Ás veces aínda parece que neste país tan dicotómico só se contempla ser do Madrid ou do Barça.

Sobra dicir que cada quen pode ser seareiro do equipo que lle pete, por afinidade ou rebeldía co proxenitor, ou por medrar en tempos de Butragueño, Raúl ou Cristiano Ronaldo; de Cruyff, Stoichkov ou de Messi. Pero «ser de», cando menos no sentido máis romántico e literal da expresión, só se pode ser do club da propia aldea, vila ou cidade.

Dicía Eduardo Galeano que na vida un pode cambiar de muller, de partido político ou mesmo de relixión, pero que é imposible mudar de equipo de fútbol. Os galegos, expertos en emigración, ben sabemos que malia vivir moitos anos lonxe da casa, un sempre se sinte do lugar onde medrou. Se cadra por iso os de Santiago somos do Compos.

Ser de Santiago é mollarse na súas rúas de pedra en inverno, pasear (ou correr) pola alameda, escoitar un concerto na Quintana, contemplar a catedral deitado no Obradoiro, rematar unha noite de xolda no Maycar, cantar o miudiño na caldeira de Sar, desfrutar das festas do barrio de San Pedro, estudar nalgunha biblioteca ateigada en época de exames, comer os callos en xoves, subir a Santa Susana pola Ascensión ou tomar uns viños na Raíña. Nesta lista, moi susceptible de engadirlle moitas outras experiencias imprescindibles na nosa cidade, non debería faltar a SD Compostela. E sen a pretensión de expedir carnés de picheleirismo, posiblemente ser de Santiago tamén sexa ser do Compos. Os que tivemos a sorte de vivir aquel ascenso a primeira división e desfrutamos cos goles de Ohen e Moure, da maxia de Fabiano e Penev, das carreiras de Nacho e Lekumberri ou da afouteza de Bellido e Abadía, non poderemos esquecer que un día o Compos foi subcampión de inverno da mellor liga do mundo.

Ir daquela a San Lázaro era doado. Como é doado ser do Madrid ou do Barça. O que ten (moito máis) mérito é apoiar ao club nas duras coa esperanza e o desexo de que volvan canto antes as maduras.

O abono para toda a tempada, incluíndo dous amistosos contra Deportivo e Celta, custa menos ca un pase para o Son do Camiño. Botando contas, o partido sae a prezo de copa. Os menores de 30 anos poden ver todo o ano o equipo da súa cidade polos cartos que moitos gastan nunha cea. Pero alén da contribución económica, o que prima é o apoio a un escudo que merece volver máis cedo ca tarde ao lugar que lle corresponde.

Facerse abonado en 3ª REF é case un acto de fe, subir a San Lázaro esta vindeira tempada 25/26 será o noso particular Camiño, unha peregrinaxe de fieis que cren no milagre de volver a aqueles tempos dourados. Ninguén dixo que fose fácil, pero nós somos 100 % picheleiros e repetimos a nosa talaboura: Sempre nas boas, sempre nas malas, sempre Compos. Vémonos no Vero Boquete. Forza Compos!