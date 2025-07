También los católicos sufren en Gaza

Los despropósitos causados en la Franja de Gaza por el Ejército israelí van en aumento. Semeja que el Gobierno hebreo ha decidido seguir adelante en su empeño por violar los más elementales preceptos del Derecho Internacional Humanitario. Esta vez ha sido un templo católico el que ha sufrido el bombardeo inhumano de las fuerzas israelíes. La iglesia de la Sagrada Familia, ubicada en la ciudad de Gaza (y conocida por acoger a mujeres, ancianos y niños desplazados; y a jóvenes con necesidades especiales), fue objetivo y víctima el pasado jueves de la ira de Netanyahu. Cuando las bombas cayeron sobre la única iglesia católica de la Franja, hasta 600 personas se hacinaban allí huyendo de los disparos y el caos que reina en todo el territorio palestino. El resultado fue la muerte de tres civiles (incluidos el conserje de 60 años y una mujer de 84). También el párroco, el sacerdote Gabriel Romanelli, perteneciente al Instituto del Verbo Encarnado (IVE), quedó malherido tras el ataque (así como otras ocho personas). La noticia cogió por sorpresa al propio León XIV, pues el padre Romanelli es conocido, además de por su admirable tarea desde hace veinte años en Oriente Medio, por su cercanía al papa Francisco, con quien mantuvo una larga amistad hasta el fallecimiento de éste el pasado 21 de abril.

Tanto el Gobierno como las Fuerzas Armadas israelíes se vieron forzados a dar explicaciones. Pero, de nuevo, su discurso no convenció a nadie. «Un error de tiro», alegaron, al tiempo que, también una vez más, prometieron acometer una investigación que, seguro, no dará ningún resultado. No en vano, la parroquia había sido atacada en diversas ocasiones. Además, la precisión del impacto fue tan grande, que aceptar cualquier excusa semeja adoptar una actitud tan cándida como condescendiente; especialmente sabiendo que ese mismo día otras 90 personas fueron víctimas de los ataques indiscriminados del Ejército israelí. Aseguran desde el Ejecutivo hebreo que están haciendo «todos los esfuerzos para mitigar los daños a civiles y estructuras públicas, incluidos los lugares religiosos», pero lo cierto es que incluso son pocos los colegios y hospitales que quedan en pie en Gaza.

De ahí el estupor de las máximas autoridades religiosas de la región y, sobre todo, del patriarca latino de Jerusalén, el cardenal franciscano italiano Pierbattista Pizzaballa, cuyo nombre, y pese a su juventud (60 años), estuvo hasta el último momento en todas las quinielas como posible sucesor del papa Francisco. Tanto el papa León XIV, como el cardenal Pizzaballa, apelaron a la necesidad de acabar con tanta muerte y desolación. Y es que son ya casi 60.000 las víctimas inocentes de un conflicto bélico irracional que no distingue entre terroristas y civiles, ni entre emplazamientos militares, y espacios destinados a la atención de los más vulnerables y los heridos de un asedio que parece no tener fin.

De ahí el ruego desesperado de Pizzaballa, apelando directamente a los líderes internacionales para que «hagan lo necesario para detener esta tragedia». Pero este noble anhelo de finalización de la guerra que todos deseamos no parece ser un objetivo prioritario para la Comunidad Internacional; ni siquiera tras los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia. No hay más que ver la actitud vacilante y paciente de Donald Trump hacia Netanyahu para comprobarlo; e incluso el inmovilismo de una UE cuyos ministros de Asuntos Exteriores, reunidos el pasado 15 de julio en Bruselas, se mostraron incapaces hasta de adoptar una decisión consensuada y coordinada para presionar a Israel. Una pena.