Ficciones para el hoy

Mi memoria ya no es lo que era. A la hora de recordar la declaración de un intelectual de fuste en contra de la pérdida de tiempo que representaba seguir leyendo novelas, lo único que me viene a las mientes es aquella cita de André Breton cuando atribuye a Paul Valéry su absoluto rechazo a prostituir la lengua usándola para enunciar patochadas como «la marquise sortit à cinq heures». A falta de esa cita echaré mano de otra menos glamurosa. Noel Gallagher, líder de Oasis, declaró en su día «I only read factual books… novels are just a waste of fucking time».

No pienso así. La literatura es un arte que expresa la belleza a través de la palabra; un juego lingüístico y recreativo que produce en los lectores diversión y placer. Pero también cabe pensar en la novela como revelación, la misma que Engels y Marx encontraban en las obras del reaccionario Balzac. La novela como epifanía.

Existe además un género capaz de avanzarnos premonitoriamente el futuro. Estas novelas nos hablan de lo que va a ocurrir. Pero si llegan a nuestras manos mucho tiempo después de que fuesen escritas, somos sus lectores «póstumos» quienes podemos apreciar hasta qué punto sus profecías se han hecho realidad.

En otra entrega de FE DE ERRORES mencionábamos Esto no puede pasar aquí, la novela que Sinclair Lewis publicó en 1935. Se narra allí cómo Franklin Delano Roosevelt pierde las elecciones ante Bergellius «Buzz» Windrip, un populista de extrema derecha que quiere sustituir en los Estados Unidos el New Deal por las pautas de los totalitarismos europeos propagando su versión del «America First». Y en su Nueva visita a un mundo feliz de 1958 Aldous Huxley incluye todo un capítulo que parece premonitorio de Trump: «en nuestro tiempo, en la más poderosa democracia del mundo, los políticos y sus propagandistas prefieren convertir en pura estupidez los procedimientos democráticos y recurrir casi exclusivamente a la ignorancia y la irracionalidad de los electores».

Guardo asimismo un número de Le Nouveau Magazine littéraire dedicado en 2019 a Orwell y Huxley bajo el rubro Pourquoi ils avaint raison. George Orwell publicó, así, en 1949 una novela que en su título anunciaba una fecha futura, 1984, a la que la vida del autor, sin embargo, podría haber llegado. Como antes el ruso Zamiatin en Nosotros, de 1924, presenta una sociedad brutalmente impositiva mediante una dictadura inspirada en la establecida por Stalin, aunque también con algunos atisbos del fascismo.

Entre las fechas de ambas novelas distópicas, Huxley había alcanzado en 1932 gran éxito con Brave New World. Este mundo feliz sugiere, al contrario, una tiranía aparentemente amable, en la que la alienación del ser humano es total pero menos cruenta. En una carta que Huxley dirige a su colega inglés se muestra convencido de que la «oligarquía dirigente encontrará medios menos difíciles y dispendiosos de gobernar y de satisfacer su ansia de poder», fundamentados en la sugestión, gracias a la cual se lograría que «la gente ame su servidumbre en vez de obligarla a obedecer a patadas o latigazos».

Efectivamente, so capa de Ogro filantrópico, el régimen descrito por Huxley no deja de constituir una dictadura perfecta porque, mostrando una apariencia de democracia (nosotros diríamos ahora «posdemocracia»), consiste en una especie de prisión sin muros en la que los reclusos ni siquiera soñasen con escapar. Sería en esencia un sistema de esclavitud en el que, gracias a la eugenesia y la programación genética, al consumismo, al sexo libre, las sustancias euforizantes y al entretenimiento -el Divertirse hasta morir de Neil Postman (1985), que no es novela sino ensayo-, los esclavos acabarían por amar su sometimiento.

En la sección «Cannes Première» el director haitiano Raoul Peck ha presentado este año su documental Orwell: 2+2=5 en el que expone que las elucubraciones distópicas de Orwell se están cumpliendo hoy. Pero ante el escenario geopolítico actual, con una Europa encogida ante USA, Rusia y China, es imposible obviar el panorama dibujado en 1984. El universo totalitario descrito en la novela se rige por una de las tres superpotencias en que está organizado el mundo: Oceanía. Pues bien: esta potencia es fundamentalmente anglosajona, pero se ha quedado con el resto del mundo (Groenlandia, Panamá, Canadá incluidos…) que no es dominado por China en el bloque de Asia Oriental, y por Eurasia en donde Rusia se come a Europa. Por cierto, Louise Penny comenzó a escribir en Toronto hace dos años su novela de serie negra Black Wolf que narra una invasión por parte de USA para convertir a Canadá en su quincuagésimo primer Estado.

Que esto último, referente a la Eurasia orweliana, es así, por mucho que en el sur queramos obviarlo, lo recuerda constantemente Radoslaw Sikorski, el canciller polaco. En España, el pasado mes de abril no se mordió la lengua: «Si los rusos les hubieran ocupado varias veces, también gastarían más. Eso se debe a nuestra posición geográfica: cuando los rusos nos amenazan como lo hacen, debemos tomárnoslo en serio».

Pero hay que reconocer a la vez el acierto de aquellos otros novelistas que supieron narrar acontecimientos históricos trascendentales dotándolos de todo su sentido. Cuando este año la ciudad de Munich acogió la sexagésima primera conferencia de seguridad en un clima de amenazas prebélicas, fue inevitable recordar la segunda novela, publicada en 1945, de la trilogía Les chemins de la liberté de Jean Paul Sartre. Su título, Le Sursis, se refería a un «aplazamiento» de lo inevitable: la segunda guerra mundial. Su relato se cierra con la conferencia cuatripartita de Munich promovida por Mussolini, en la que Chamberlain y Daladier aceptaron las exigencias germanas sobre los Sudetes y se comprometieron a hacerlas satisfacer por el gobierno de Benĕs, ausente de las negociaciones (¿hoy, Ucrania?).