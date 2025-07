A vueltas con la inmigración

Las formaciones políticas a nivel nacional, europeo, y hasta mundial, se muestran incapaces de encontrar una fórmula que aporte sensatez a cuanto se hace o se dice para afrontar una realidad migratoria que seguirá definiendo el devenir de este siglo XXI tan convulso e inquietante. De ahí que sigamos debatiendo con tanta vehemencia sobre la cuestión de la inmigración, especialmente en aquellos contextos en los que este fenómeno social y humanitario tiene un mayor impacto. Y de ahí también que cueste distinguir entre los planteamientos y las políticas que proponen las distintas fuerzas parlamentarias. Incluso sus discursos y relatos llegan a ser confusos y hasta contradictorios. Esto es así porque las propuestas que han emanado tanto del multiculturalismo como del interculturalismo no han logrado resultar efectivas ni siquiera en aquellos contextos geográficos en los que predominan familias de inmigrantes incluso de tercera y cuarta generación.

El multiculturalismo, que aspira a reconocer con naturalidad la existencia de varias culturas en un mismo espacio geográfico, asumiendo la diversidad cultural y manteniendo las diferencias lógicas, no ha funcionado, pues una de las culturas en contacto siempre termina imponiéndose a la otra, rompiendo el pretendido equilibrio social. El interculturalismo, por su parte, también se ha mostrado fallido. Procura renunciar a las diferencias, y encontrar fórmulas de integración e intercambio cultural. Pero esto no es sencillo, pues es difícil que las sociedades y los ciudadanos renuncien a sus diferencias para terminar integrados en un terreno de nadie que, de nuevo, provoca desequilibrios e imposiciones tan ineludibles como injustas.

Frente a estas dos propuestas, la multicultural y la intercultural, algunos llevamos tiempo apostando por la perspectiva transcultural, que trata de superar la ingenuidad de propuestas basadas tanto en la integración, como aquellas otras que ponen el énfasis en la convivencia desde la diferencia. Esta tercera vía transcultural propone asimilar las diferencias, reconocerlas sin tener ni que asumirlas ni entenderlas, y fijar objetivos sociales que favorezcan la coexistencia. Se trata de decir “no te entiendo, pero te respeto”. No pretende que los diálogos tengan que ser siempre fluidos ni exitosos. De ahí la importancia del silencio, del humor, y hasta de la ironía, para lograr una convivencia pacífica, aunque no por ello resignada. Pero este planteamiento vital y cultural no ha logrado trascender el ámbito académico, ni propiciar una reflexión lo suficientemente pausada a nivel político y social como para combatir con éxito el racismo, la xenofobia, el nacionalismo radical, o el populismo favorable y contrario al fenómeno migratorio.

Quizá hayan sido también las crisis derivadas de los vaivenes económicos, de la precariedad laboral, de los efectos de la inflación, y de la falta de un mayor compromiso con el orden y la seguridad ciudadana, las causas de tanto despropósito. En este último factor de gran desestabilización social, el de la seguridad (que provoca altercados, disturbios, y el resurgir de partidos xenófobos con rasgos seudofascistas o filofascistas), tienen mucha responsabilidad los ministerios del Interior. Éstos no han sido capaces de actuar con diligencia y transparencia, señalando, por ejemplo, cuáles son los porcentajes reales de delincuencia que definen a las sociedades actuales; o distinguiendo entre nacionales y foráneos. Estoy convencido de que los datos nos sorprenderían; y de que la asociación entre delincuencia e inmigración resulta, como poco, injusta.