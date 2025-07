Somos las palabras que usamos

No sólo me dejé llevar por un artículo reciente de mi admirado Antonio Muñoz Molina (‘Lenguas podridas’, en ‘El País’), sino también, y simultáneamente, por su último libro, en el que estoy enfrascado, como quien se echa al coleto un elixir refrescante de sabores complejos: ‘El verano de Cervantes’.

En ambos textos encuentro energía, con ambos me identifico. Uno, que lee el Quijote precisamente casi cada verano, como si se tratara de una prescripción facultativa, sabe de las bondades de este texto, paradójicamente perfecto para la salud mental (es la historia de un loco, aunque más cuerdo que la mayoría). La calidad del lenguaje dice mucho de nuestra calidad de vida. Y, como bien explica Muñoz Molina, de nuestra calidad democrática.

Quizás hemos abandonado el cuidado del lenguaje, o lo hemos dejado al albur de las andanzas de las redes sociales y otros lugares pantanosos. El lenguaje bien trenzado habla de esa limpieza mental, pero ahora vivimos tiempos de escombros verbales: los cascotes de la semántica y de la sintaxis se acumulan por doquier, aunque no parece que a la mayoría le importe.

Abandonar el cuidado del lenguaje explica, creo, otros muchos abandonos. La destrucción de la lengua, la incuria en el uso de las palabras, tiene que ver con la ira, que ejerce presión en los vocablos: a algunos los revienta por dentro, antes de que lleguen a la boca. Otros, son piezas heridas de muerte desde el inicio, ejemplares defectuosos que pugnan por salir a la vez en todas las disputas, atropelladamente y sin medida, revoloteando como pájaros envenenados por el odio o el rencor, nutridos por el alpiste de la discordia.

Me pregunto si lo que dicen las encuestas, que hay muchos jóvenes afines a las ideas autoritarias, tiene que ver con la pérdida de la belleza del lenguaje. ¿Hemos enseñado bien a hablar y a pensar? ¿Hemos comunicado el valor de las palabras en la escuela? ¿Será que el olvido del latín y el griego nos está empobreciendo sin remedio? La debilidad de pensamiento, el maniqueísmo, produce ese lenguaje de mala calidad, ese lenguaje de imitación, comprimido en los tuits, a veces ridículo, a veces vergonzante. Y está el discurso engolado y populista, ridículo también, afectado de tanta hinchazón.

El dominio del lenguaje ha sido siempre una aspiración del poder. El lenguaje expresa la arquitectura del mensaje: lo que se quiere inculcar. Como viene a decir Muñoz Molina, llevamos tiempo desorientados. Cierta izquierda enarboló la bandera del lenguaje selectivo, filtrado en no pocas ocasiones por un puritanismo censor, ajeno al vuelo libre de las palabras.

Muchas ideas del movimiento woke, como la defensa de los marginados, son imprescindibles, pero woke no es exactamente izquierda, ni toda la izquierda es woke: aunque a Trump le interese que así sea. Cambiar argumentos, eliminar novelas de facultades o bibliotecas, recontar cuentos tradicionales: ¿puritanismo o censura? “La inquisición depurativa de las palabras”, dice Muñoz Molina. Nada de esto debe llevar a equívocos. Como explicaba Cercas, parece que uno les hace el juego a los ultras. Pero no. Pero no.

El lenguaje artificial se cortocircuita a menudo. Y las alcantarillas sacan entonces a relucir los vocablos oscuros y viscosos, el insulto y la zafiedad, esos animales hipogeos que salen a la superficie. Es una reacción que alimenta la boca del odio, cada vez más insaciable. Ojalá el bálsamo lingüístico de don Quijote nos privara de todo resentimiento. Prueben este verano esta dieta de palabras libres y voladoras: las palabras de Cervantes.