Rescatarmos a AP-9, devolvermos a AP-9

A Comisión Europea ven de lle requirir ao Goberno do Estado, a medio dun ditame motivado, para que resolva, nun prazo máximo de dous meses, a grave ilegalidade de ter prorrogado na época do aznarato 25 anos, até agosto de 2048 e sen ningunha caste de procedemento que garantise a concorrencia competitiva de licitadores, a vixencia da suxeición a peaxes da AP-9. A devandita ampliación non só vulnerou o Dereito europeo, senón o propio artigo 25.2 da entón vixente Lei estatal de autoestradas que esixía esta concorrencia competitiva para poder acordar calquera ampliación de prazo, que sempre sería excepcional.

A AP-9 Ferrol-Tui, por vertebrar a Galicia atlántica- onde vive máis do 70% da poboación deste país-, é nosa Rúa Maior. Antes desta ampliación o goberno de Felipe González (1994) alongara a vixencia da concesión dez anos, dende 2013 ao 2023. Como é doadamente constatábel, a razón de Estado subordinou sempre o interese galego a esta caste de corrupcións do deep state madrileño. Moi mal polos socialistas de Felipe González, pola súa ilegal prórroga de dez anos de 1994 . Mais peor aínda polos populares de Aznar, que prorrogaron vinte e cinco anos a concesión no 2000 para privatizar pouco despois a entón empresa estatal de autoestradas ENA (2003), por certo só catro meses antes de que ZP gañase as eleccións estatais do 2004.

Mais o recorrente bipartidismo dinástico non deixa que lle emenden o relato a respecto da AP-9. Malia pertencerlle o peor desta débeda histórica con Galicia ao PP o certo é que o goberno do estado (coalición PSOE-Sumar, antes PSOE-Unidas Podemos), que ademais domina a Mesa do Congreso, leva cinco anos parando a transferencia da AP-9 á Xunta, aprobada pola unanimidade do noso Parlamento en catro ocasións, mentres un e outro ministro afirman que o rescate da autoestrada é imposíbel. O ministro Puente o mesmo fala de 4000 M€ ca de 6000 M€. Unha cantidade absolutamente desaquelada que insulta a nosa intelixencia e demostra unha vez máis a conexión do deep state cos lobbies concesionais.

A Xunta reduciu o custo do rescate a case 2.400 M€. Segue a ser un número desaquelado. Mais a UDC, a medio dun alicerzado estudo (a pedimento do BNG) dos profesores Aymerich Cano e Blanco Moa avaliou o rescate da ap-9 entre 900,43 M€ e 904,76 M€ canto ao seu valor de marcado ou razoábel, que se reducirían a 865,3 M€ aplicando os criterios da Administración do Estado canto á metodoloxía para avaliar a súa responsabilidade patrimonial no atinxente aos contratos de concesión de autoestradas. Para albiscarmos a xeito estas magnitudes temos de ter en conta que a indemnización de danos e perdas dun concesionario non ha acadar o chamado lucro cesante (beneficio que se deixa de percibir) en todos os casos, como este, nos que o contrato (neste suposto a súa prórroga até 2048) é nula de pleno Dereito.

As empresas e persoas consumidoras galegas, as nosas Universidades, os alcaldes e as alcaldesas, a sociedade civil deste país, as súas forzas políticas, mesmo parte substancial das bases do PPdeG e do PSdeG e o propio sursum corda están fartos do calote desta AP-9 e, tamén, da continúa inxuria á nosa intelixencia que supón escoitar, un despois doutro e todos os anos do noso Señor, as mesmas parvadas e andrómenas por parte dos que gobernan e mesmo dalgúns que pasan por técnicos e sempre aparecen asesorando aos Ministerios e aos lobbies e multinacionais que operan no Madrid político.

É hora de dicir, dun xeito moi potente, que son tempos de solucións. E non hai máis solucións ca as de rescatarmos a AP-9, liberalizarmos as súas peaxes e transferirmos a titularidade e xestión á Administración deste país.