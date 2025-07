Turismofobia en Santiago de Compostela

Santiago como el resto de Galicia es acogedora y hospitalaria como lo ha sido a lo largo de los siglos. No tiene fobia alguna a los turistas, pero se revela contra la posibilidad de que Santiago se transforme de ser patrimonio de la humanidad a ser patrimonio de unos pocos hosteleros. Se revela contra actuaciones o incluso a veces pasividad del Ayuntamiento, que parecen tener como único objetivo el cuidado del turismo como fuente económica de Compostela, por encima de cualquier otra consideración, por más que verbalmente aparente lo contrario.

A la gente de Santiago le gusta ver la ciudad limpia y no tan sucia como lo está ahora. Andando por el casco antiguo, sorteando terrazas y papeles caídos al suelo se constata que la ciudad no ha estado tan sucia como ahora y eso que hubo épocas no lejanas en que también la suciedad imperaba. No hay limpieza adecuada ni control de la empresa de limpieza, ni de los hosteleros, que entre otras cosas no deben dejar los residuos a cualquier hora ni las cajas de botellas o cualquier otro recipiente sin doblar en los contenedores. El espacio que ocupan hace imposible que el resto de vecinos puedan usar los contenedores al estar estos llenos.

Así aparecen residuos al lado de los contenedores. Hay contenedores pegados a edificios históricos con vertidos de líquidos formando una verdadera pocilga. La suciedad no es patrimonio del casco antiguo y en algún barrio o urbanización que tienen algún hotel suceden hechos similares, sin que el ayuntamiento ejerza control alguno. Cosas tan sencillas como verificar si los hoteles tienen un espacio interior adecuado para los residuos como dice la normativa, no se hacen, quizás por no molestar al sector hotelero.

Si algún vecino tiene necesidad imperiosa de un taxi, ya sea por estar impedido y necesitar ir al hospital, o si quiere ir al aeropuerto o a la estación, deberá contactar con un vecino o con un amigo para que le lleve porque la mayor parte del tiempo los taxis están ocupados. El aumento de licencias anunciado hace varios meses es claramente insuficiente. El Ayuntamiento y la Xunta parece que no son conscientes de que aunque Santiago oficialmente tiene alrededor de cien mil habitantes censados, viven realmente un tercio más y trabajan más de doscientos mil. Si a esta cifra se le añade la cantidad de turistas y estudiantes que diariamente circulan y pasean por Santiago se constata que el número de taxis debería ser mucho mayor.

La ausencia de taxis podría paliarse si hubiese un transporte rápido y conveniente. Pero esto no es así. Hay líneas en que el horario publicado es un engaño, dado que es imposible que se cumpla dada la escasez de autobuses.

No hace falta mencionar el problema de la vivienda en Santiago y la incidencia en él de los pisos turísticos, problema común a otros sitios de Galicia y España. Lo que no es tan común es la falta de coordinación y agilidad en el servicio de licencias y urbanismo del Ayuntamiento. Cualquier solicitud de apertura de un nuevo proyecto industrial o el simple pintado de una fachada no tarda menos de dos años en aprobarse. Tampoco es culpa de los turistas que el Ayuntamiento tarde más de 12 meses en poner en marcha la empresa pública para promoción de la vivienda. Cada vez es más visible la incapacidad del Ayuntamiento para coordinar los servicios municipales y hacer que estos sean eficaces.