A converxencia da economía galega

Hai uns días, a Zona Franca de Vigo presentou o informe anual de Ardán. A miña participación deste ano concretouse nun capítulo onde analizo o proceso de converxencia da economía galega coa media española no que levamos de século. Indo ao gran: en 2023 o PIB per cápita de Galicia foi 2,31 veces o de 2000, fronte ao 1,94 de España. O resultado é unha clara converxencia: Galicia pasa do 77,6% da media estatal ao 92,5% nun salto de case 15 puntos. Xa que logo, foi a comunidade que máis postos gañou neste período no ranking, ascendendo da 15ª á 9ª posición en PIB per cápita.

Se ampliamos a análise á renda dispoñible dos fogares –un indicador que incorpora o efecto redistributivo dos impostos e as prestacións–, Galicia rexistra tamén un dos avances máis notables desde 2008: chega ao 98,3% da media española en 2024, tras subir 6 puntos. Ademais, os datos mostran que o reparto desta renda é en Galicia lixeiramente máis igualitario que no conxunto de España. O último índice de Gini publicado polo INE sitúa Galicia en 2022 na cuarta posición das comunidades ordenadas de menor a maior desigualdade.

Detrás deste proceso está a estabilidade do peso de Galicia no PIB español (arredor do 5,2%) mentres a súa poboación reduciuse en proporción ao total estatal (do 6,66% ao 5,58%), debido a unha chegada de inmigrantes no resto de España moi superior, e a unha taxa de natalidade inferior. O tecido empresarial autóctono e fundamentalmente de base familiar, buscou e atopou foro aos clientes e aos traballadores que a demografía non proporcionou.

De feito, o grande desafío para o seguinte cuarto de século é reforzar a nosa base demográfica e equilibrar a pirámide poboacional. Os fluxos migratorios son para Galicia especialmente importantes. A Xunta ten que ser ambiciosa neste eido; ten que ordear e orientar o máis posible este proceso para que sexa harmónico e non xere os problemas que noutras partes. Partimos da vantaxe que a ultradereita non calla entre os galegos e que sabemos mellor ca ninguén o que supón ir gañarse a vida polo Mundo adiante.