Trump, entre el golf y Von der Leyen

De vez en cuando Trump se deja caer por la vieja Europa (así la llamaban algunos, con ánimo estúpidamente peyorativo), y, mientras se hace unos hoyos de golf, asiste a funerales o desfiles (dicen que copió el suyo, ya saben, de los desfiles franceses), se entrevista con algún líder político europeo. Pero como de soslayo. Con poca intención. Como si no quedara más remedio. Quizás sus negocios son más importantes para él que el ejercicio de la política internacional: tiene gracia esta mezcla entre lo público y lo privado.

Pero, si soy sincero, prefiero a Trump jugando al golf a Trump ejecutando actos de gobierno, donde demasiadas veces provoca vergüencita ajena. Este Trump, entre la vacación y el negocio, es preferible. Es su terreno, después de todo: un magnate gobernando sus posesiones y sus circuitos, o encaramando a las altas torres, ridículamente coronadas por su nombre. Nada que objetar, si no fuera porque, al tiempo, es presidente de los Estados Unidos de América. Es verdad que contemplarlo haciéndose unos hoyuelos de golf, con el mundo enloquecido, incendiado por guerras, con miles de personas muriendo por las bombas o por el hambre, constituye un acto un tanto obsceno para un líder global. Incluso para él. Pero es lo que tenemos.

Una vez más Trump está en Europa, en uno de sus campos de Escocia, recordando, menos mal, que su familia es emigrante y, debería añadir, a mucha honra. Pena que él no piense lo mismo de otros muchos millones. A menudo, no hay peor cuña que la de la misma madera. En un paréntesis se entrevistará con Von der Leyen, por lo de la guerra comercial. Me gustaría esperar más de esta meliflua Europa (prudente, la llaman otros). Comprendo que este Trump, que suele comportarse como un niño caprichoso, valora más la lisonja: no olviden a Rutte, ese gran acariciador del lomo trumpiano. No dudo que, a Trump, tan practicante del matonismo político, le guste que le doren la píldora, incluso dorarla él mismo, para disimular su sabor amargo.

Von der Leyen busca un buen acuerdo, y mejor, seguro, no enfadar mucho al golfista de fin de semana, pero no veo energía suficiente en Europa en este mundo poblado por el nuevo autoritarismo y el bullying político. Ojalá me equivoque. Hay motivos para el desánimo, aunque otros vean a la presidenta de la Comisión como una gran equilibrista silenciosa, pues debe mantener en alto las expectativas de una Europa herida por la ultraderecha, capear los temporales en marcha, no irritar a nadie en demasía, lo que le ha llevado, me temo, a cierta irrelevancia global y a una falta de determinación en asuntos de extrema gravedad, como la catástrofe humanitaria en la franja de Gaza.

En todos estos asuntos, poco o nada se puede esperar de Trump, más cerca de la política inmisericorde que de cualquier forma de Humanismo. Europa debe estar en el lado contrario, pues todo aquello que hagas distinto de Trump tiene muchas posibilidades de ser un acierto y una muestra de dignidad. Hay un punto de esperanza en los acuerdos particulares de líderes europeos, como los llevados a cabo en las últimas horas por Starmer, Merz y Macron. Starmer entiende la necesidad de Europa, algo es algo, tras el dislate de los pésimos gobiernos conservadores. Pero sigue siendo también melifluo, por no decir cobarde, con respecto al fin del Brexit, como señalaba Garton Ash hace unos días. UK sólo avanzará dentro de la Unión Europea. Fiarlo todo a la relación histórica con los Estados Unidos es ahora una lotería.