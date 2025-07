Unha estación chamada desexo

Hai pouco inaugurouse a nova estación de tren de Santiago de Compostela. Leva o nome de Daniel Castelao. Aquel que foi un dos nosos galegos máis insignes e universais vese empequenecido nun edificio que semella máis unha maqueta ca unha obra que debería estar destinada non só a facilitar o tránsito de pasaxeiros, senón ao servizo de toda a cidade e mesmo dos seus visitantes, usen ou non o tren.

Supoño que a mesquindade desta obra pública, que debería ser singular, terá razóns técnicas, económicas ou estratéxicas, pero escápanseme. Non son experto en mobilidade nin en infraestruturas, senón un simple usuario frecuente do tren, que goza das melloras no servizo, sobre todo dende a chegada da alta velocidade. Estou seguro de que haberá lectores con moito máis criterio ca min para xulgar as bondades que eu non vexo na estación. Se é así, escoitarei con gusto as súas razóns e é posible que me fagan mudar de opinión. Mentres tanto, déixolles a miña.

O tren chegou a Compostela hai xa século e medio. Tempo máis ca dabondo para ter reformado –ou mesmo substituído– a antiga estación por unha moderna, funcional, ampla e digna dunha cidade que acolle centos de miles de visitantes cada ano. Non se fixo antes, e agora un esperaría moita máis ambición para acometer a nova estación.

Unha estación debe ser un lugar que acubille a espera do viaxeiro canso. Un lugar no que as despedidas o sexan menos porque os bicos duren máis. Un lugar onde haxa espazo suficiente para que collan nel os pensamentos dos que chegan e marchan, non só os seus corpos. Ademais, eses pensamentos deberían poder voar sen que os teitos e as paredes os afoguen. Unha estación debe ser un lugar onde pasar o tempo non sexa matalo. Todo isto non será doado na nova estación de tren de Compostela.

Santiago conta coa estación máis transitada de Galicia. Úsana case 4,5 millóns de viaxeiros ao ano, un 60% máis ca a de Vigo. Quen compare ambas estacións, a de Compostela e a de Vigo, percibirá que as comparacións poden ser odiosas e que ás veces son insultantes. Onde se supón que se van acomodar os millóns de pasaxeiros e quen os acompañan na espera? Son unhas doce mil persoas ao día de media. Si, xa sei que non van todos á vez e que unha estación é máis de paso e menos de esperas ca unha terminal de aeroporto, pero aínda así non é de recibo ter posto a estación de Liliput en Santiago de Compostela.

Durante a inauguración da nova estación, tamén se louvou a creación dunha praza pública situada diante dela. Pública si, pero moito me temo que terá escaso público. Que motivo tería a xente para ir alí se non hai servizos, comercios nin propostas culturais ou de lecer que inviten a facelo? Agás que un pase por ela para coller un tren, téñome que non se atoparán moitas razóns para pisala.

Lembran o filme Un tranvía chamado desexo? Dirixiuno Elia Kazan, aló polos anos 50, con Marlon Brando e Vivien Leigh como actor e actriz principais. Foi nomeado a unha ducia de premios Óscar. De tranvía a tren, máis acaído tería sido bautizar a estación co nome de Desexo. O desexo do que puido ser e non foi.