Rosalía ben vale unha misa

Un ano máis, e van 93, reunímonos en San Domingos de Bonaval para rezar por Rosalía de Castro e todos os galegos ilustres alí soterrados, e deitar unhas flores diante dos seus sartegos. Desde o ano 2009 organiza este dobre acto relixioso e poético o Foro Galicia Milenio, que nestes momentos ten detrás un equipo de persoas novas, presidido pola profesora Rocío Carolo Tosar.

Neste acto tan agarimoso que reúne en Bonaval ás principais institucións e entidades galegas, non esquecemos tampouco a todos os que organizaron este misa desde 1932, comezando por D. Xosé Mosquera Pérez, o «vello dos contos», e continuando por todas as persoas que presidiron o Padroado Rosalía de Castro, despois convertido en Fundación.

Neste 2025 tivemos moi presente a Castelao ao cumprírense 75 anos da súa morte. Rosalía e Castelao son, abofé, dous símbolos da nosa cultura e identidade, pero esquecemos a tantas e tantas persoas que conforman o que o galeguista rianxeiro chamou a «santa compaña dos inmortaes galegos».

Aquel ano de 1950, no que finou Castelao, nacía en Santiago de Compostela a Editorial Galaxia, unha metáfora da continuidade do galeguismo pois Galaxia representa unha xeración de intelectuais que soubo non só continuar senón sublimar a cultura galega que nos fai europeos e universais, sen deixar de ser nós mesmos. A eles lles debemos, por exemplo, a incorporación do ensaio intelectual e filosófico á cultura galega, algo decote esquecido.

Tamén tivemos unha lembranza agarimosa para o Apóstolo, pois non en balde o Día de Galicia celébrase cada 25 de xullo, coincidindo coa festividade do martirio de Santiago. O Apóstolo abriu Galicia ao mundo, a través dun Camiño de peregrinación que non deixa de medrar, nunha época tan secularizada como a que nos cadrou en sorte. Estaba profetizado que a palabra de Deus chegaría ata os confíns da terra, o que ninguén sabía daquela é que traería a Galicia a tantos milleiros de almas.

O cristianismo, alén dunha relixión, agasallounos cunha cultura e cun novo xeito de comprender o mundo que sintetizamos coa verba «humanismo»: caridade, igualdade, fraternidade, perdón e moitos outros valores que son inherentes á relixión do amor.

Todo iso está presente nesta festa rosaliana que se renova cada 25 de xullo e gaña adeptos, malia carecer da presenza pública que teñen outros actos nas televisións e nos xornais. Non lle sobraba, pero tampouco lle fai falta porque as persoas que asisten fano con verdadeira fe nunha Galicia que é, cada vez máis, «célula de universalidade».