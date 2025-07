Europa baja los brazos

Corren muy malas horas para Europa. Y no sólo por su flojera global, donde se mantiene en una actitud gris y poco convincente. Como ya se preveía, Europa ha bajado los brazos ente los Estados Unidos en el asunto de los aranceles. Von der Leyen prefirió, como suele, una visión edulcorada de la realidad y no enfadar al magnate, que, como saben, hace del matonismo político su gran filosofía de gobierno. No están Von der Leyen y la Comisión Europea para tirar cohetes. Y aunque se supone que se trata de una decisión compartida por la Unión, las críticas al acuerdo no se han hecho esperar.

En el contexto poco adecuado de un fin de semana de golf en Escocia, Trump ha venido, como suele, a lo suyo. No se comprende la actitud europea, ni en esto, ni en otros graves asuntos. Los que somos decididamente europeístas y valoramos el proyecto de la Unión como uno de los mejores de nuestra historia, un proyecto de progreso, de solidaridad y Humanismo, no logramos comprender muchas de las acciones que se llevan a cabo, a lo que se ve, informadas por el miedo a las represalias y por el perfil bajo en casi todo.

¿Se trata de financiar el gobierno de Trump a pesar de la actitud muy poco presentable y el poco respeto que el magnate ha mostrado habitualmente por Europa? ¿Se trata de eso? Trump ha hecho gala de poca empatía y de escasa humanidad con la mayoría de sus decisiones, generando una gran inestabilidad e incertidumbre, que es precisamente el material del que se nutre. Trump se alimenta de la discordia. Y, salvo algunos dirigentes de la ultraderecha, que paradójicamente aplauden a un gobierno norteamericano que nos daña económicamente, no entiendo qué razones deberíamos tener para aceptar estas inquisiciones económicas, y otras muchas, en el concierto global. Está muy bien la prudencia y la sensatez (alguien tiene que ponerla en este mundo de matones), pero no está bien bajar siempre los brazos.

No ha habido, sin embargo, grandes respuestas al flojo acuerdo, quizás porque se esperaba algo mucho peor. Ya veremos cómo se liman estos aranceles, con suerte, en las negociaciones sobre algunos productos agrícolas. Hace tiempo que la política agraria europea debe ser revisada, sobre todo por lo que se refiere al apoyo a los productos de proximidad y a la claridad de las normas sobre pesticidas en los productos alimentarios de importación. El sector agrícola tiene motivos para sentirse ninguneado.

El automóvil es el otro gran asunto, en plena ofensiva del utilitario chino eléctrico. A cambio de su veloz integración, habría que agilizar ya la exportación a China. El sector automovilístico es capital en Europa, aunque, por lo que se refiere a Estados Unidos, es la fabricación de componentes la que realmente marca el grueso de la batalla (y España es crucial en la producción y exportación de piezas para vehículos). Por más que el descenso arancelario, en el caso de los coches, del 27,5 al 15% parezca indicar lo contrario, las cifras globales, con el compromiso europeo de compra masiva de energía y equipamiento militar a USA, rebajan mucho el optimismo. Lo inmediato, lo ha dicho Sánchez, es diversificar mucho más los mercados.

Sánchez dijo ayer que observa el pacto arancelario «sin entusiasmo». No es decir mucho. Europa parece ahora el reino del tacticismo, o de un intento de rara diplomacia florentina (no sólo en la economía, me temo) de dudosos efectos. Sólo el primer ministro francés Bayrou dijo que «es un día oscuro cuando una alianza de pueblos libres (…) decide someterse». Pues eso.