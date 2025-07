El pan nuestro

Costumbre cotidiana fue siempre la adquisición del pan, y dentro de ella, la preferencia, y no tanto como que ese pan fuese el mejor, cuanto que ese pan fuese nuestro preferido, aunque la preferencia en este caso va unida a la calidad y a la fama, como sucede con el pan de Cea. A lo que añado como ejemplos el pan de Carballo y el pan de Porriño. El proceso de elaborar el pan y que aparezca ante nuestras manos es sencillamente mágico. A no olvidar, por supuesto, las panaderías y los panaderos, y con ello los nombres tanto de ellas como de ellos. Por lo primero reconocemos su calidad y por ello vamos con deleite hacia ellas; y por lo segundo reconocemos el saber hacer artesanal de los ejecutores de ese sustento milenario, que tanto destaca desde sí mismo, como por ser el colaborador de otros alimentos, y me refiero a los bocadillos: popularidad, difusión, remedio ante el hambre, solución rápida ante una prisa por los horarios del trabajo y merienda satisfactoria han sido los trazados vividos por todos y todas. Pero lo magnífico es que no sólo se puede hablar del pan en abstracto, es que se puede y se debe hablar de los panes desde un plural sensorial , material, variadísimo y completísimo, como aquellos que nos pusieron en aquel hotel de Heidelberg.

Surge una cuestión, y es si el pan es absolutamente necesario como acompañamiento en las comidas o si es un alimento prescindible. Ingresan en este tema factores como la clase social, la cantidad y calidad de menú que se ponga , la confianza que se tenga con los comensales, el motivo de esa comida en reunión, el escenario, de etiqueta o no, etc. Esta disyuntiva no tiene resultado útil porque esta disyuntiva separa demasiado las dos cuestiones, las absolutiza. Gana siempre, y es lo que más importa y aparece en la mesa, la costumbre y la tradición y muchas veces también entra si al menú le acompañan paté, quesos, fiambres y demás. Lo que sí es cierto es que una comida sin pan o con pan no es lo mismo, se nota una ausencia como una carencia o como una presencia consustancial con aquello que se toma. Lo que me lleva a pensar que el pan constituye un valor que acompañó siempre nuestras vidas y entró siempre en capítulos de nuestra Historia.

Sería muy interesante recorrer la geografía española, y por supuesto gallega, viendo diferentes modos de hacer el pan y asimismo viendo los diferentes modelos de esos panes rematados . Pero también las panaderías por dentro: sus instalaciones reflejan toda una manera de ejecutar este caliente oficio milenario . Desde los hornos eléctricos, los de ahora, hasta los hornos de leña que van sirviendo de combustible alimentador para la degustación final cuando estuviese frío ese pan. Como asimismo los logotipos que anuncian las panaderías y también los escaparates con sus atractivas exposiciones... con sus recientes producciones. A no olvidar tampoco el ambiente tan cálido dentro de las panaderías, formidable defensa en los días de frío. Conozco un taller de escultura que se calienta los días de frío porque tiene una panadería junto a la pared.

Ingresa aquí con aceptación plena el pan de maíz. El maíz ha poblado siempre los campos de Galicia. Su hogar han sido siempre los hórreos, o sea, que las espigas se han guardado dentro de estas magníficas construcciones del arte popular, gloria nuestra y fortuna de quienes los poseen. Por lo tanto el pan de maíz , en su diferencia, enriquece tanto el pan mismo en general como las empanadas que se derivan de él. De esto las vivencias del paladar saben mucho. También ingresa el pan que se fabrica en casa. Sobre ello existe un tratado de creación pura : el libro de Ibán Yarza Pan Casero (Larousse. 2017). Una guía que deleita las manos y enseña al paladar. El pan es una compañía.