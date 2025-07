UE–EUA Acordo á forza

Reunidos o domingo pasado nun campo de golf en Escocia, nun terreno propiedade de Trump, o presidente dos EUA e máis a presidenta da Comisión Europea Ursula Von der Leyen, acordaron que os aranceis a pagar pola Unión serían do 15%. Como non podemos deixar sen analizar cada detalle pareceunos interesante o feito de ser convocada, a citada reunión, en domingo, que acudira a presidenta europea e facelo nunha especie de sede que conta no haber patrimonial privado do presidente estadounidense. Ademais fóra do territorio do campo de golf o estado receptor non é membro da UE, entre o Brexit e a amizade inconmensurábel co amigo americano o Reino Unido non vai ter trato igual que a UE. Diriamos que é de privilexio. En linguaxe diplomático ou de acordos entre empresas a eleción do lugar de conversa e de acordo forma parte da forma alusiva ao contido do tratado. Neste caso íamos mal desde o comezo. Tan mal que non se escoitan máis que xustificacións, explicacións a medias, cálculo de sufrimento en forma de perdas en euros, consellos para que o golpe doa o menos posíbel…

Pola nosa parte só deberíamos decir que era visto. Unha vez que ao presidente actual se lle ocorríu gañar votos buscando enemigos exteriores e simular que é quen de vencelos, estaban escritas as condicións do papel da Unión Europea neste xogo mundial de ameazas de guerra comercial. Se nos referimos á realidade material do chamado acordo, a Unión, é dicer, cada un dos intervintes no comercio de mercadorías físicas con Estados Unidos deberá ir librando como ben poida os atrancos ao comercio co outro lado do Atlántico. O resumo máis sucinto diría Alemaña, ben, o resto menos ben, mal ou moi mal dependendo do tamaño do seu comercio, da dependencia do seu sector industrial desas vendas exteriores, do arrastre que supoña no resto da súa economía e da posibilidade a curto prazo de alternativa comercial. Como tal Unión, os países membros non tiveron nen política propia, nen unión algunha, nen alternativa, nen posibilidade de se repoñer aos ianquis. Por iso, é casi inútil especular con posibilidades conxuntas de resposta para evitar o mal maior.. Daí que os comentaristas máis prudentes teñen chamado mal menor ao imposto polo presidente estadounidense. Política de unión non existeu porque as diferencias económicas internas e de estrutura industrial teñen feito até agora imposíbel esa unión. Como se demostrou na crise financeira o motor (Alemaña) tira cara adiante lle veña como lle veña aos demais ou mellor dito a costa dos demais. Neste caso non ía ser distinto. Hai, existe ademáis unha interpenetración dos capitais industriais e de comercio que fai moi difícil por non dicer imposíbel a posibilidade de deslocalizar capitais europeos aos EUA para competir desde dentro. Isto non é nen inmediato nen automático. Tampouco é doado contar con outros socios comerciais alternativos dun día para outro e sen querer aprofundar coa conexión chinesa. Europa desindustrializouse en moi alto nível realizando as compras fáciles á Asia de bens industriais baratos. A corrente é de Asia á Europa, e mudala para conectar cos EUA que’r dicer –na linguaxe europea–depender máis de China. Quen gañou? Trump persoalmente, nen sequera podemos afirmar que deste principio de acordo vai tirar resultados positivos a economía estadounidense. E finalmente pero non menos importante, compre ter en letra o acordo para coñecer detalles, prazos, condicións e excepcións (aí está o miolo) xa que de momento Trump tiña na mao un papel con 5 liñas, que non foi asinado por ninguén e que non dí prácticamente nada, fóra da cifra do 15%.