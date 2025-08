Agosto en el menú

La frontera entre julio y agosto debería ser inexistente, como todas las fronteras, pero esas imágenes de miles o millones de coches hormigueando en las autopistas, estaciones de tren y aeropuertos al límite de su capacidad y otros elementos propios del gran éxodo, revelan que entre ayer y hoy existe una gran zanja, una separación formidable, en ambos sentidos: los que vuelven y los que se van. La distancia entre el 31 de julio y el 1 de agosto puede medirse en años luz, no en el paso de una simple hoja del calendario.

Se trata de las maneras propias del turismo contemporáneo, en el que se busca la quietud y el nirvana a menudo lejos de casa, después de hacer muchos kilómetros y de perder la paciencia en esos intercambiadores de sueños (y, sobre todo, de sueño), como los aeropuertos, donde la promesa de una playa lejana se mezcla con colas sudorosas y urgencias horarias.

Las vacaciones que salen en los telediarios implican un gran esfuerzo de movilidad para alcanzar una breve quietud. No siempre fue así. Antes de que el turismo se generalizara, casi como una obligación, y de que las imágenes nos enseñaran en las pantallas lo que presumiblemente nos estábamos perdiendo, existía el turismo de proximidad, o sea, irse a la casa del pueblo. Por supuesto, todavía existe, pero apenas sale en las televisiones, ocupadas en mostrarnos la urgencia del momento, la gran avalancha humana que huye.

No es informativamente rentable la paz de un corral sin vistas, el paseo por la ribera del río de la infancia y la verbena nocturna en un país de la España vaciada. Sí lo es, en cambio, el ruido de la globalidad, la demostración de que somos un país del primer mundo que puede elegir un destino remoto, aunque todo eso exija un gran esfuerzo, incluso físico, con la promesa de que el descanso nos alcanzará muy lejos, a poder ser en el otro lado del planeta.

Dicho esto, uno ama también el largo viaje. Pero existe esa otra vacación que apenas aparece en los medios, el regreso al paraíso infantil (se dice que no hay mayor placer que tener un pueblo al que volver, tras la gran odisea del invierno). Esa extrañeza de la casa paterna, abandonada tras la muerte de los progenitores y quizás cercada por matojos (hay que llamar al jardinero local, o al vecino que tiene una rozadora), esos caminos que, de niño, te parecían un universo interminable. Esa extrañeza de volver a tocar la tierra, de sentir el suelo polvoriento, los animales que no se sienten mascotas, sino animales del mundo. El agua fría de los ríos. Volver a la patria rilkeana, ya saben. Por eso no crean que agosto es sólo el que ofrecen en el menú de los telediarios.

Nadie explica mejor todo esto que el filósofo Byung-Chul Han, el nuevo premio Princesa de Asturias. Sí, otra vez él. Aquí estoy leyendo Vida contemplativa (Taurus). «La obligación de actuar, de producir y de rendir conduce a la falta de aire», dice. «El ser humano se asfixia en su propio hacer». O sea. No nos degrademos a ser mero ganado, como dice también Han, citando a Heidegger. ¡Ah, el beneficio de la ociosidad! Pero ya sé que nos quieren trabajando: ¡por el mundo! Soy escéptico. «I would prefer not to» (preferiría no hacerlo) era una buena frase. Odio esta inacción ante la guerra, pero amo aquella que nos permite pensar sobre no ser explotados. Hay otro agosto, otro menú que no es la vacación fast food. Otro agosto que nos devuelva la grandeza de los momentos contemplativos, necesarios, dice Byung-Chul Han, para superar la gran crisis que, sin duda, nos está destruyendo.