E se Europa perdeu a alma?

Josep Borrell afirmaba estes días que Europa estaba a perder a alma pola súa inacción ante a masacre que Israel está a perpretar en Gaza. Probablemente a Humanidade está a perder a súa alma unha vez máis.

Os países europeos ademais de Alemaña, léase Polonia, Francia, Italia e tamén a España franquista, colaboraron máis ou menos no xenocidio dos xudeus europeos nos anos 40 do século pasado, no terrible Holocausto. A España de Franco tamén colaborou con ese estilo sibilino do «non estou pero estou» que tan ben analiza o xornalista Jesús Ruiz Mantilla no seu libro, Franco y yo.

Non deixa de sorprender que os executores da masacre actual en Gaza sexan os fillos dos que sufriron o xenocidio, o Holocausto dos anos 40 do século pasado.

O escritor indú Pankaj Mishra no seu recente libro, El mundo después de Gaza, recórdanos como é posible que os palestinos estean a pagar as atrocidades cometidas no Holocausto no que eles non participaron. Como pode suceder que os países responsables do asasinato masivo de xudeus en Europa non tiveran que reparar as atrocidades que eles cometeran e que fora o pobo palestino o que cedera unha parte do seu territorio para artellar un espazo onde acoller ao pobo xudeu? Por que non foron Alemaña, Polonia ou Francia os executores do Holocausto dos anos 1940, os que cederon parte do seu territorio ao pobo xudeu?

Hoxe en Gaza estase a perpetrar o exterminio da poboación palestina ben por asasinatos masivos, ben por unha falta total de alimentos.

O exército do estado de Israel está a cometer auténticas atrocidades asasinando mulleres e nenos sobre todo nos puntos de recollida de alimentos e tamén provocando mortes por desnutrición sobre todo en nenos e nenas, impedindo que os camións cargados de alimentos se acerquen á poboación palestina.

A crueldade do Estado de Israel é extrema e sorprende a tibia reacción e a falta de solidariedade da poboación israelí.

Sorprende tamén a casi nula reacción da poboación europea e dos seus gobernantes, incluso a do Sur Global con China, India, países árabes, Brasil etc. Non deixa de ser curiosa a noticia do xornal Le monde sobre a «resignación» de Macron por sentirse obrigado a recoñecer o Estado Palestino ante a intransixencia radical de Israel. Non sorprende en cambio Estados Unidos apoiando sen fisuras, xa dende os tempos de Biden, todas as actuacións criminais do goberno de Israel.

Pankaj Mishra sinala un dato moi significativo na forma de actuar de Europa. Os países europeos non tiveron ningunha dificultade en apoiar a Ucrania contra a invasión rusa pero ignoraron case completamente o drama de Gaza, é agora que parece que empezan a tomar conciencia de que en Gaza estamos a perder a alma.

Para rematar unhas pequenas reflexións:

Europa está a perder a alma como di J. Borrell?

Non teño resposta, pero o que teño claro é que con alma ou sen alma os Países Europeos, os Países do Sur Global máis Canadá teñen a obriga de esixirlle á Corte Internacional de Xustiza da Haia que xuzgue a todo o goberno de Israel por horribles crímenes de guerra.

Non sei se salvaremos a alma pero polo menos aínda que sexa tarde salvemos un pouco de dignidade.