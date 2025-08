Misteriosa Máxima Diversidad

Hay cosas que contemplamos todos los días y quizás por eso, por aparecer todos los días, nos parecen normales y de los más natural. Una de ellas es la diversidad de la naturaleza. Si nos fijamos, nos damos cuenta de que dos árboles de la misma especie y casi juntos son diferentes, tienen un número diferente de ramas, cada una con una inclinación distinta. Si observamos dos hojas cualesquiera constatamos que son diferentes. No hay dos hojas del árbol que sean iguales. Tampoco encontraríamos dos hojas iguales en todos los árboles del mundo. Si cambiamos y nos fijamos en cualquier otra especie vegetal o animal podríamos constatar la misma diversidad. No hay dos iguales. También en la especie humana. No hay dos humanos iguales en los miles de millones que existen en el mundo, ni los ha habido en los miles de millones que ha habido en las generaciones anteriores.

Se podrá hablar de eta diversidad como la consecuencia de los genes de cada ser vivo y sus variaciones provocadas por el medio en el que esta el sujeto de cada especie. Sin embargo no clarifica porque estas fluctuaciones son las que producen una mayor diversidad. Perece como si la vida tuviese una capacidad creativa e innovadora sin igual

A nivel humano, esta máxima diversidad implica que somos únicos e irrepetibles. No va a haber otro como yo. No somos superiores o inferiores a otros, ni mejores ni peores, sino diferentes y únicos. Cada uno de nosotros tiene un papel único que desempeñar en el despliegue y evolución del Universo. Nuestra intuición nos dice que lo que importa no es si mi influencia será grande o pequeña, o si seré rico o no. Mi papel y mi contribución será única. Estamos hechos para buscar nuestro sitio, un sitio en que nos sintamos acogidos y queridos y que nosotros a la vez acojamos y queramos. Todo lo demás es accesorio.

La evolución es un proceso creativo que avanza hacia una diversidad cada vez mayor. Somos parte de un universo inmenso, muy diverso y complejo, pero no estamos perdidos. Cada uno es imprescindible en el sentido que tiene su papel a desarrollar

El individualismo es una manera equivocada de comprender nuestra singularidad. Comprenden esa singularidad como algo que les separa de los otros. Se consideran únicos porque no son como los otros hombres y por eso se consideran el centro del universo. La singularidad representa para ellos ser superior, o mejor o más importante de los demás.

Lo contrario del individualismo no es el colectivismo que anula nuestra personalidad y de ahí nuestra singularidad. Nuestra individualidad solamente se desarrolla en relación con los otros, en la unidad de otros. La evolución humana a lo largo de los siglos ha desarrollado la personalidad de un yo individual mediante la interacción y cooperación con los otros y el medio. Esta es la manera de ser capaces de tomar decisiones por nosotros mismos. Esto ha sido un gran avance de la especie humana. Es nuestra libertad, expresión de nuestra singularidad a la que acechan peligros por todos los lados, incluso desde nosotros mismos.