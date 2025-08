De la indignación a la resignación

Llevamos demasiados años lamentando la desafección ciudadana hacia la política. Realmente me apena. Quizá porque conozco gente valiosísima que, tanto desde la derecha como desde la izquierda, sí creen en el servicio y la función pública. Ahora que, gracias al período estival y a las nuevas temperaturas, las terrazas se llenan de familias y grupos de amigos, sorprende prestar atención, escuchar, y comprobar cómo, en apenas unos años, en España hemos transitado desde la indignación por la corrupción, a la mera resignación. La corrupción ha pasado de ser ese concepto con el que nadie deseaba verse relacionado, a un término que, injustamente, te viene a la mente cada vez que fijas tu mirada o tu discurso en el tema político.

Enchufismo, sobrecostes, mordidas, manipulación y engaño son los términos que inundan día tras día las portadas de nuestros periódicos y los titulares de prensa más destacados. El Estado de derecho se deteriora, al igual que la separación de poderes y la igualdad ante la ley. La Comisión Europea critica nuestras normas improvisadas, como la ley de Amnistía; y el Tribunal de Justicia de la UE se ve forzado a estudiar el encaje de nuestras nuevas directrices en los Tratados Fundacionales de la Unión. Incluso el Consejo de Europa, a través del informe del Greco (el Grupo de Estados contra la Corrupción), acaba de señalar la “falta de determinación” de España en la lucha contra la corrupción de sus miembros del Gobierno y altos cargos, y nos reprocha no haber completado ninguna de las 19 recomendaciones establecidas hace ya seis años.

Frente a ello, son muchos los que insisten en señalar que al menos ahora los jóvenes están más concienciados e interesados en la política porque están más informados gracias a las redes sociales. Yo no lo tengo tan claro, pues nuestra juventud podría estar más mediatizada e influenciada de lo que creemos. Unas veces por culpa de la desinformación; y otras debido a una fijación política que les impide adoptar una actitud más crítica ante la amplia oferta del abanico ideológico. De hecho, tras casi tres décadas de profesor universitario, sigo sin comprender cómo es posible que sean tantos los estudiantes que, incluso tras haberse curtido académicamente durante cuatro años de formación, siguen insistiendo en que tienen muy claro cuál es su orientación política, o esa propuesta ideológica a la que “seguirán votando incondicionalmente” y pase lo que pase, corrupción incluida.

Dicha actitud políticamente apasionada me sorprende. Son las dudas, y no las certezas, las que deberían predominar. Sobre todo, si hablamos de un posicionamiento político crítico y razonado. Cualquiera debería ser capaz de reconocer, por ejemplo, la contribución a España tanto del PP como del PSOE a lo largo de los años en los que tuvieron la oportunidad de gestionar nuestro país, nuestro dinero, y nuestros derechos. Frente a esos logros del bipartidismo clásico, ahora surgen nuevas formaciones capaces de atraer y aglutinar ese descontento que todos percibimos tantas veces no sólo a nivel político, sino también en la esfera laboral, e incluso en el ámbito de lo social. Pero, seamos francos; lo aportado por las nuevas formaciones políticas se está demostrando tan infructuoso, como efímero y convenenciero. Ojalá nuestros jóvenes sean conscientes de ello. Y también sería útil que los partidos tradicionales aprendiesen a dar respuesta con mayor delicadeza y esmero a las inquietudes reales de aquellos de cuyos votos dependen tanto para gobernar, como para seguir formando parte de la cornucopia del poder representativo y político.