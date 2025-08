Lo de Gaza no tiene un pase

El ataque terrorista perpetrado contra Israel por Hamás el 7 de octubre de 2023 sorprendió de manera fatídica tanto al Estado hebreo como al resto del mundo. La denominada Operación Inundación de Al-Aqsa, cruelmente planificada para quebrantar el día del reposo judío tras la festividad del Sucot, o fiesta de las Cabañas o Tabernáculos (y que nos recuerda el pasado azaroso del pueblo israelí), ha sido condenada y reprobada por prácticamente toda la Comunidad Internacional. Tampoco el derecho a una Defensa efectiva del Gobierno israelí ha sido puesto en duda durante los primeros meses de la respuesta militar judía. Ahora bien; lo que estamos viendo a través de los medios de comunicación, y de lo que nos reportan esos admirables colegas desplazados a Oriente Medio, supera cualquier ánimo de venganza contra uno de los grupos terroristas más populistas y manipuladores de mundo.

Eso sí, la pachorra de nuestros representantes políticos frente a la tragedia y el ensañamiento que está sufriendo el pueblo palestino, no sólo a lo largo de la Franja de Gaza, sino también en ese terreno fracturado por los colonos israelíes en todo el espacio que abarca Cisjordania, debería sacarnos los colores. A Estados Unidos, desde luego. A esa Europa de la que tanto presumimos basada en la defensa de la libertad, la paz y los derechos humanos, también. Y a los países islámicos y a las monarquías árabes, en mayor medida incluso. En relación a éstos últimos, me sorprende que nadie alce la voz para criticar su pasividad. El peso de la inacción recae sobre los hombros de Europa y Norteamérica; pero, por paradójico que parezca, son precisamente los vecinos más cercanos a Gaza y Cisjordania, los hermanos directos de ese pueblo palestino tan castigado desde fuera, y tan manipulado cultural y políticamente desde dentro, quienes apenas son capaces de mostrar esa musculatura que, sin embargo, sí exhiben cuando se trata de figurar en Forbes, o de manipular el precio de ese petróleo del que todos seguimos dependiendo.

Frente a tanto sufrimiento, ante tanto despropósito, somos muchos los que creemos que la estrategia oportunista y aprovechada de nuestros Gobiernos resulta tan ineficaz y populista, como errática. Hace falta consenso y coordinación. Y si la diplomacia no funciona, pues pasemos a ese nivel que sólo alcanzamos cuando nos damos cuenta de que debemos ser menos demagogos y mucho más pragmáticos. Hablo, por ejemplo, de ese reconocimiento del Estado palestino que ahora ya muestra incluso Francia, y al que también Reino Unido está dispuesto a adherirse, al igual que Canadá. Incluso Alemania habla de reconocer el Estado palestino al final de un proceso que debería desembocar en dos Estados cohabitando en “paz, seguridad y dignidad”.

Eso ayuda; pero no soluciona nada. Cada día entran en Gaza apenas unas cuantas docenas de camiones con ayuda, cuando son en torno a 1.000 los que se necesitarían a diario para poder alimentar a la población. Por eso no queda tiempo ya ni para la diplomacia. Urge un mayor coraje y valentía para enviar la ayuda. España ya ha lanzado 12 toneladas de alimentos en una operación sin contratiempos. Pero tampoco es suficiente. Quizá sí lo sería si cada uno de los veintisiete socios de la UE cargase alimentos, medicinas y productos esenciales en 20 aviones y 10 barcos. Me pregunto cómo podría enfrentarse Israel a semejante corredor humanitario aéreo de 540 aeronaves, y marítimo de 270 navíos. No hablo de guerra, amenaza o disuasión. Estoy pensando sólo en comida, supervivencia, y, sobre todo, en respeto al Derecho Internacional humanitario.