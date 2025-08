Xaime Isla e Galaxia

O próximo sábado pola mañá celébrase no Centro Xaime Isla de Raxó unha Xornada dedicada aos 75 anos da editorial Galaxia. Galaxia é un proxecto colectivo que deu nome a toda unha xeración de intelectuais, pero tivo como principais alicerces a tres nomes senlleiros da nosa cultura: Ramón Piñeiro, Francisco Fernández del Riego e Xaime Isla Couto.

A editorial foi presentada no hotel Compostela de Santiago o 25 de xullo de 1950 e naceu cun triplo obxectivo, segundo explica o propio Xaime Isla nun capítulo titulado “Ramón e Galaxia”, incluído no libro homenaxe a Ramón Piñeiro que publicou no seu día a Fundación Caixa Galicia.

En primeiro lugar, foi unha aposta cultural para lograr que a creatividade, elevada a cotas admirables polos membros da Xeración Nós, silenciados ou expatriados en moitos casos pola Guerra Civil e o réxime de Franco, prendese nas novas xeracións.

Galaxia era tamén un proxecto político, concibido nun tempo no que a defensa da cultura e a lingua galega era un testemuño de resistencia ao pensamento único do franquismo e, xa que logo, unha das poucas formas de facer oposición a un réxime que deixaba poucas fendas.

E, por último, foi concibido como un proxecto económico, sen ánimo de producir máis beneficios que a difusión do libro e da cultura galega, inexistente practicamente desde 1939 ata aquel ano 1950. Unha empresa con seu presidente e consello de administración que puido, deste xeito, atravesar o muro da censura.

Para valorar a achega de Xaime Isla Couto e os 75 anos da editorial estarán en Raxó Antón Vidal, presidente de Galaxia; Xavier Martínez Cobas, profesor da Universidade de Vigo e membro de Galaxia e da Fundación Isla Couto, e un servidor; así como as profesoras Alba Iglesias, Malores Villanueva e Rocío Carolo, tres persoas que coñecen ben aos protagonistas deste milagre cultural chamado Galaxia e aos seus principais promotores.

Serán moderadores das dúas mesas redondas o xornalista Salvador Rodríguez, do Faro de Vigo; e Carmela González Novoa, sobriña de Xaime Isla. Contaremos tamén con representantes da Sociedade Cultural e Deportiva de Raxó e da Fundación Isla Couto, organizadoras do evento e cos máximos representantes das dúas institucións colaboradoras: Ángel Moldes, alcalde de Poio, e Valentín García Gómez, secretario xeral da Lingua da Xunta de Galicia.

En Raxó, vila adoptiva de Xaime Isla e da súa dona Cristina Novoa, téñense organizado moitas xornadas estivais. Confiamos en que esta sexa tamén do interese do público.