Mientras escribo, como dice mi vecina, caen los pájaros. Si el indicativo tradicional del frío es que el grajo vuela bajo, como escrutando el terreno a ras de la escarcha, la señal de un país asediado por altas temperaturas es tal vez la quietud pajarera, la súbita mudez del ave acongojada, que, según el mito popular, caería a plomo sobre la tierra hirviente, descolgándose inánime desde las terrazas del aire. Tengo que preguntarle al gran Antonio Sandoval, que es el que sabe de esto de los pájaros en nuestra tierra y fuera de ella.

Luego, al abrirse la boca de la noche, el barrio se puebla de ruidos animales, algunos de ellos de amor. La noche es un despertar, mientras el día, como ayer, aparece envuelto en una somnolencia que se combina a veces con lienzos de calima. Recuerdo aquel tiempo de verano, cuando mi padre no asomaba hasta las ocho de la tarde. Emergía entonces de un proceso de estivación, y lo hacía con las constantes vitales reducidas al máximo, y también las entendederas, pues la siesta, a qué dudarlo, es el método supremo para desconectar del mundo. Yo recuerdo bien aquellos días, con las persianas echadas, el inesperado frescor de las sábanas, y mi padre, ya muy metido en años (mis padres fueron siempre mayores, nunca sentí que rejuvenecieran, pero era difícil hacerlo en el tardofranquismo), que yacía bajo mínimos, incapaz de derrotar el aire, dormitando al ralentí, con un libro cayendo desde sus manos, como si fuera uno de esos pájaros moribundos.

No sé qué hubiera dicho él de estas temperaturas que ahora marcan récords históricos. Pero el mal ya se veía venir. La noche inflamada solía encontrarnos en un jardín deslavazado que teníamos, porque fui un niño de campo. Allí los ruidos de la noche se multiplicaban, eran muchos más que los que ahora acierto a discernir en la tiniebla de la ciudad, entre el rumor de alguna orquesta no tan lejana. La siesta rural no se hacía ante el televisor (tardamos mucho en tener uno en casa), no estaba inducida, como sucede ahora, por la monotonía de las noticias estivales. Simplemente caíamos, como caen los pájaros. No había móviles que pudieran reconectarte con la realidad, nada te apartaba de esa sensación de tener el cuerpo latente, porque la siesta de verano se parecía mucho a un viaje a Marte, o a una galaxia lejana. Sólo al final te despertabas en un nuevo planeta. Y allí, los humanos nos recomponíamos, las células volvían con urgencia a su lugar, y el plan de supervivencia consistía en reunirse a la fresca, como quien aterriza tras una terrible fricción con la atmósfera y encuentra al fin un refugio para conversar.

Escribo mientras este país sufre algunas de las temperaturas más altas del verano desde que hay registros. En algún momento habrá que ponerse a hablar de lo que importa, pero la bronca cutre prende como si fuera yesca. Desde aquellos tiempos de soledad estival, he desarrollado el hábito de leer el Quijote en verano. Este año me encontré con ‘El verano de Cervantes’, de Muñoz Molina, y descubrí que tal vez es una costumbre de los que pertenecemos a generaciones semejantes. Aquella edición de Calleja tenía algo, pues, como en el caso de Muñoz Molina, también fue la primera en la que leí a Cervantes. Un día de estos hablaremos más en profundidad del fenómeno: el Quijote como acompañamiento estival. El Quijote como salvación, para entender el mundo polvoriento. El verano, tiempo quijotesco. Todo sucede en ese escenario vacío que llena la fantasía, como sucede ahora ahí fuera. Treinta grados en esta esquina atlántica. Mientras caen los pájaros.