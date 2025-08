O despegue da eólica. Fogos de artificio

Moito se escribiu nos últimos días sobre a sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea sobre a cuestión prexudicial formulada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza en materia da tramitación dos parques eólicos no noso país.

Sorprende, canto menos, o triunfalismo co que tanto a patronal eólica como a Xunta de Galiza acolleron esta sentenza. E digo que sorprende porque non fai falla ser un doutor en Dereito para ler a sentenza e entender que esta non marca un punto de inflexión na tramitación dos parques eólicos na Galiza. Porén, a sentenza si ten especial relevancia, polo que compre facer un pequeno análise da mesma.

No noso País hai actualmente 193 parques eólicos a funcionar que suman 4.020,9 MW, e 92 autorizados e paralizados xudicialmente que suman máis de 2.497 MW de potencia.

Se facemos caso das declaracións do responsable da Xunta nos últimos días, pódese entender que mañá mesmo se van desbloquear os 92 proxectos paralizados xudicialmente. Nada máis lonxe da realidade, porque esta sentenza do TXUE so afecta a unha pequena porcentaxe dos parques paralizados.

Sobre o que se pronuncia o alto tribunal europeo é sobre unha cuestión de participación cidadá na tramitación dos parques eólicos. Contrariamente ao que demandaban as asociacións ambientalistas, no proceso de tramitación só se permite que se presenten alegacións nos primeiros trinta días da exposición pública, momento no que non están dispoñibles os informes sectoriais que emiten as diversas consellerías da Xunta e órganos de xestión.

A falta destes informes impide en moitas ocasións que a cidadanía conte con toda a información sobre a afección real dos proxectos, polo que o TSXG daba amparo ás asociacións ambientais recoñecendo que se poderían vulnerar dereitos fundamentais relativos á participación pública na tramitación dos parques eólicos.

O Tribunal de Xustiza da Unión Europea non recoñece o dereito de poder examinar a totalidade dos informes que forman parte dunha tramitación ambiental nin de formular alegacións baseándose nestes informes. Polo tanto, esta sentenza representa un menoscabo nos dereitos da cidadanía a participar na tramitación de proxectos que lles van afectar fondamente nas súas vidas.

A sentenza do TXUE é un claro retroceso na transparencia das administracións públicas, e ataca directamente a como os cidadáns podemos defendernos diante de empresas promotoras que actúan como verdadeiros colosos, arrasando por onde pasan.

Aínda así, o Tribunal de Xustiza europeo deixa aberta a posibilidade de que tanto os estados membros como as administracións autonómicas poidan lexislar máis aló do que recollen as directivas europeas. Por dicilo de xeito práctico, se a Xunta quixese, poderíase abrir un novo período de alegacións unha vez estivesen no expediente de cada parque eólico a totalidade de informes sectoriais.

Xa que logo, o triunfalismo exhibido polo Executivo da Xunta non está xustificado. Nin polo fondo da cuestión, dado que afecta a unha pequena porcentaxe dos proxectos paralizados polo TSXG, nin polas formas, pois custa entender que un Goberno gabe o recorte de dereitos da cidadanía.

O caso é que o groso dos proxectos paralizados pola Xustiza galega van seguir así, porque o verdadeiro motivo desta parálise é unha tramitación ambiental dubidosa por parte da Xunta ou, dito noutras palabras, unha chapuza administrativa.

O caso é que o Goberno de Rueda non ten contento a ninguén, nin á patronal eólica, nin á cidadanía. Cabe preguntarnos, para quen goberna esta xente?