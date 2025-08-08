Una segunda opinión

El ser humano es un océano de dudas. Y bien está que así sea. Abomino de la gente perfecta y de la que siempre está segura de todo y, encima, presume ridículamente de ello. Ya sé que es una forma de hablar, porque ni existe la perfección ni la seguridad absoluta, afortunadamente, insisto, aunque en occidente creamos en ellas y haya empresas que te ofrecen la seguridad total en cada sobremesa. Nos conocen muy bien. Conocen nuestros deseos de habitantes del primer mundo, que reivindicamos nuestra suprema condición: si soy del primer mundo no puede ser que me coma un tigre. Es un ejemplo.

Muchos políticos ya venden más seguridad que un comercial de alarmas. La necesites o no, la hayas pedido o no, ellos te la venden. ¡Mire a su alrededor! ¡Usted tomando una caña, o cualquier otra bebida para la libertad, y el mundo derrumbándose en los telediarios! ¡Mucho ojo, aunque parece que lo que se derrumba no va con nosotros!¡Porque puede haber inmigrantes entrando en cualquier playa, incluso interrumpiendo una partida de algo! La seguridad, solicitada o no, se vende como material del bueno, queridos. Te preserva las esencias, sean las que sean, te evita roces innecesarios, te lleva a las raíces mismas de ‘tú’ civilización y evita, sobre todo, la mezcla cultural, tan peligrosa, si no fuera porque todos somos hijos de la mezcla cultural, claro.

La seguridad de casa, cuando tu casa es tu castillo. Los ingleses tienen unos dichos que explican muy bien algunas cosas. Por eso Starmer no logra sacudirse el mal del ‘brexit’, ni el mal del miedo al que llega de fuera, exigido por ese tal Farage. Cada vez hay más líderes que hacen gala de la inhumanidad y la exclusión. Y que convencen a otros de la eficacia de ser inhumanos y excluyentes. Y devoran sus votos y sus programas electorales.

Es explicable que el ser humano compre esa supuesta seguridad, aunque sea falsa, pero es que vivimos el tiempo de la realidad inventada, que es mucho más productiva que la realidad real. Lo mismo que se utilizan estúpidamente imágenes generadas por la inteligencia artificial (Trump se vistió de papa, recuerden, con toda su gracia), también la realidad se doma según convenga.

El primer ministro sueco, un tal Kristersson, es uno de esos moderados que, por lo que sea, acaban aceptando votos ultras (y no sólo los votos: los votos son sólo el principio de lo que quizás vendrá). Y acaba de decir que consulta la IA (Chat GPT), mayormente para pedir una segunda opinión política.

Si usted pide una segunda opinión médica, porque la duda es lo más humano que existe y quizás la ausencia de duda es lo más inhumano, parece lógico que Kristersson haya visto la utilidad de solicitar una segunda opinión política, por si las moscas. No a su valido, por si no es válido, ni al oráculo de Delfos, que eso sí que era un chollo. Ni tampoco leyendo las vísceras de las aves, porque eso sería, literalmente, política de casquería. No: preguntando a Chat GPT, que es cosa de un minuto. Quizás este sea el principio del fin de la política ejercida por humanos, sean o no inhumanos.

Porque a la IA le das un dedo y te coge el brazo. De hecho, se alimenta de nosotros. Nos vampiriza. Así que si le preguntas por segundas opiniones acabará gustándose y querrá tener la primera. ¡Ay, Orwell, qué vista tenías! ¿Será que Trump gobierna con una IA que le boicotea y le obliga a hacer y decir disparates sin freno? No: en su caso creo que es algo natural… Pero tal vez la postura de Kristersson se generalice: esperen unos pocos años y verán. En fin. No sé qué opinará el Chat GPT de todo esto.