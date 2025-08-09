Un regalo para Trump

Donald Trump sigue con su estrategia arancelaria. Una y otra vez presiona y amenaza a sus rivales económicos. En esta ocasión es la relación de Estados Unidos con la Unión Europea la que más está dando que hablar a ambos lados del Atlántico. Y es que el líder del tira y afloja vuelve a desafiar al viejo Continente con aranceles de hasta el 35% si los Veintisiete no se deciden a invertir 600.000 millones de dólares en territorio estadounidense. Se trata de una medida coercitiva que demuestra la sensación de superioridad y poder que debe de sentir el neoyorquino con respecto a todos aquellos con los que aparenta negociar. A veces, como en este caso, transcurre apenas una semana entre el aparente acuerdo propiciado por Trump, y su súbita renegociación posterior. En otras ocasiones, su cambio de criterio ha llegado sin haber pasado ni siquiera veinticuatro horas.

Trump desea inversiones para él y para su país; pero ignora que la Comisión Europea no tiene la capacidad de imponer a sus empresarios dónde deben invertir su bregado capital. Eso pone a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, en una posición harto difícil. Por un lado, deben convencer a sus representados a este lado del océano de que el acuerdo aparentemente comercial (pero, en el fondo, sólo político) con la gran potencia norteamericana va por buen camino. Pero, por otro, no son capaces de explicitar la letra pequeña de un convenio bilateral que semeja cambiante a cada hora que pasa.

El pacto del que tanto se ha hablado estos días, y que ha generado las críticas de numerosos analistas y economistas recelosos de cuanto provenga de la Administración Trump, semeja tambalearse; entre otras cosas, debido a esos informes solicitados por los distintos departamentos del Gobierno americano que van perfilando, precisamente, los detalles de un documento final conjunto cuyo contenido todavía no hemos podido ni leer ni descifrar. A fin de cuentas, lo acordado por Trump y Von der Leyen en Escocia no es más que un pacto político de intenciones. De hecho, en una entrevista para la cadena estadounidense CNBC, Trump se mostró esta semana pasada excesivamente severo y riguroso; tan seguro de sí mismo, como amenazante ante los negociadores europeos.

Muy poderoso debe de percibirse Trump para imaginar que una institución intergubernamental y supranacional como la UE puede “regalar” o “donar” 600.000 millones de dólares para que él y sus asesores puedan “invertir” o “gastar” lo obtenido de la UE en aquello que más les plazca (‘In anything we want’). Por ello parece fácil pensar que la debilidad europea que tanto se critica desde ciertos sectores de la sociedad y de la política no sería tal si la Comisión Europea mostrase una posición más férrea con las contramedidas arancelarias que tenía preparadas frente a EE.UU. Pero, no nos engañemos; ello podría desembocar en una ruptura tal, que ambos contextos resultarían perjudicados. Y es que dañar “al otro” nunca resulta beneficioso, y menos aún si es “el uno” el que termina más afectado. No olvidemos que muchas de las empresas de capital estadounidense están asentadas en la UE. De ahí que un correctivo al socio norteamericano podría repercutir en su homónimo europeo. En todo caso, y, como decíamos aquí el pasado lunes, lo que está claro y es inevitable son tanto la contracción en las ventas de en torno al 10% que generarán los aranceles sobre nuestros productos mutuos, como el predecible incremento de los precios que afectará al conjunto del tejido productivo a ambos lados del Atlántico.