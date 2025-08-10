A estas alturas, rodeados por la barbarie de la guerra, de las masacres obscenas, de la impunidad, pero también de la absoluta falta de reacción de Europa, del papel débil y contemplativo de Ursula Von der Leyen, de la ignominia de líderes políticos que no respetan la legalidad internacional y los derechos humanos, que destrozan la historia de sus propios países, que avergüenzan cada día al ciudadano común, como Trump, quizás pensamos que una mirada interior, una mirada a nuestra democracia, podría salvarnos.

Pero mucho me temo que esto empieza a no ser así. El odio parece alcanzar ya algunos éxitos. Será tarde cuando acordemos que es necesario detenerlo. Porque así empieza lo malo. No existe un futuro para una democracia que no es capaz de detener la deriva de quienes sacan beneficio de la división y de la discordia. Y vamos camino de cometer semejante agravio. Trump es el faro de toda esta oscuridad. Pero no es el único. Él aún cuenta con un país poderoso, que, a pesar de sus dislates, puede llegar a resistir. Aunque no será fácil. Recuperarse de Trump exigirá sin duda un gran esfuerzo de los estadounidenses que apuesten por la inteligencia y la razón. Llevará tiempo.

Europa, en cambio, puede resultar dañada hasta la médula por las ideas cuidadosamente diseñadas para reventarla (reventarla, no reinventarla). Y no hay energía ni estrategia en sus políticos, que parecen, como ya escribimos aquí, cruzarse de brazos, o poco menos, ante los implacables caudillos de la verdad absoluta. Hoy se vende un autoritarismo censor y punitivo, y, para nuestra perplejidad, se vende como si fuera una forma de nueva libertad. En realidad, es un cocedero de odio. Y esa libertad enfermiza, la libertad que se sirve como el jarabe amargo del miedo, es comprada por algunos.

No puede entenderse España, ni Europa, sin la diversidad. Somos mezcla, somos el fruto de éxodos y migraciones que existen desde los albores de la humanidad. El esencialismo cultural, como la selectividad étnica, es un concepto muy peligroso. Sin cultura libre no hay una democracia posible. Lo único que puede salvarnos es el reconocimiento mutuo de las libertades, porque implica el respeto y el descubrimiento del otro. Todas las culturas vienen de la síntesis de otras culturas anteriores. El pasado no representa per se un ideal del ser histórico. Y España, curiosamente, es uno de los grandes ejemplos de diversidad a lo largo de la Historia. Esto es innegable: somos así por las numerosas influencias y aportaciones de los otros. No crean en la idea de la pureza. Crean en la cultura que abraza otras culturas y evoluciona con ellas. Recuerden que, etimológicamente, cultura significa cultivar y cuidar.

Inevitablemente pensamos en lo sucedido en Jumilla (no en sus gentes, que han mantenido buena convivencia). Es grave contribuir a prender la llama de una discordia que en realidad no existe. Sigo creyendo en un país tolerante y abierto en su gran mayoría, al que se le está inoculando un veneno mortal. Y hay indicios de que empieza a surtir efecto (recuerden la cruda escena en una playa del sur, hace unos apenas unos días: la actitud de algunos bañistas ante la llegada de una patera). ¿De verdad queremos convertirnos en un país así? La España actual es hija de la emigración, que, por cierto, nos salvó. En Galicia lo sabemos bien. Emigración ante la pobreza de la posguerra franquista, y exilio, también, ante la persecución ideológica. Así que ojo con los síntomas. Ojo con los hechos puntuales… Porque así empieza lo malo.