El oficio de informar en la UE

El oficio de informar se está volviendo cada vez más complicado debido al choque entre las directrices nacionales, y los reglamentos que, a nivel supranacional, van dictando las instituciones europeas. Desde este viernes pasado, 8 de agosto, son plenamente aplicables las normas que derivan del nuevo Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, que entró en vigor el 7 de mayo de 2024. Su objetivo es lograr un marco reglamentario capaz de optimizar “la libre circulación de servicios” y proteger a “los medios de comunicación libres” frente al pretendido control de la información que se detecta en ciertos países de la Unión. La libertad y el pluralismo informativo constituyen objetivos irrenunciables para un contexto europeo que siempre ha presumido de su talante democrático.

Aparenta que los medios de comunicación también necesitan seguridad jurídica para ejercer su labor con independencia; y es obligación de la UE velar para que ello sea posible. No hablamos sólo de medios públicos, sino también de empresas privadas, de forma que todos “puedan operar más fácilmente a través de las fronteras en el mercado interior de la UE”. Ello contribuirá a que su tarea se pueda realizar “sin presiones indebidas y teniendo en cuenta la transformación digital”. El Reglamento es muy explícito. Deja claro cuáles son los ámbitos sobre los que se aplicará su “protección”. Así, la independencia editorial, las fuentes periodísticas, y los contenidos incluso en línea, se verán amparados legalmente. Asimismo, pretende alcanzar una mayor “transparencia” tanto sobre la propiedad de los medios, como en lo relativo a la publicidad estatal e institucional, sin olvidar a los anunciantes o a los medidores de audiencia.

Para tal fin se creó un Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, de carácter independiente. Dicha virtud se conseguirá gracias a la participación de representantes de “las autoridades u organismos nacionales” relacionados con los medios de comunicación. A su vez, el Comité cuenta con la ayuda de una secretaría de la Comisión, que también observará si se aplica de manera eficiente el nuevo Reglamento dentro del ámbito legislativo de la UE. Pues bien, frente a este nuevo marco legal europeo se ha presentado en España el Proyecto de Ley de Información Clasificada, que acaba de ser remitido por el Consejo de Ministros al Congreso para su posterior tramitación parlamentaria.

Y aunque fuentes del Ministerio de Justicia aseguran que todo lo relacionado con la información clasificada pertenece “al ámbito de la soberanía interna de los Estados”, y que en el campo de la seguridad nacional cada país puede desarrollar sus propias normas, convendría recordarle al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que urge distinguir entre el acceso a la información clasificada, y el pleno derecho a la libertad de información. De ahí que debiera ser más comedido a la hora de plantear sanciones que podrían erosionar dicha libertad por resultar, en exceso, “preventivas” y “represivas”. No vaya a ser que sus tres niveles de sanción o “multas”, que van desde los 30.000 euros a los 2,5 millones, desincentiven y malogren los derechos fundamentales y la libertad de información que amparan a nuestros avezados periodistas e investigadores. Es aquí donde debemos tener en cuenta política y socialmente no sólo nuestras nuevas leyes, la Constitución Española, o ese Código Penal que aparentamos desconocer, sino también la jurisprudencia al respecto que ya emana del Tribunal de Justicia de la UE, y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.