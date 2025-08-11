China como elemento desestabilizador

La Unión Europea y Estados Unidos presionan al Gobierno de España para que aumente su prudencia con respecto a China. El acercamiento del Ejecutivo y de los lobbies cercanos al Partido Socialista a la Republica Popular no ha pasado desapercibido ni para nuestros socios a ambos lados del Atlántico, ni para la oposición en nuestro país. La última polémica ha surgido debido a la reciente adjudicación a Huawei por parte del Ministerio del Interior de contratos por valor de 12,3 millones de euros. El motivo de dicho contrato es la gestión del almacenamiento de datos que puedan derivar de escuchas telefónicas ordenadas judicialmente y llevadas a cabo por la Policía Nacional o la Guardia Civil.

La empresa china Huawei lleva tiempo en el punto de mira de las agencias de Inteligencia europeas y americanas. También de la Inteligencia israelí. La consideran una empresa de alto riesgo; en tanto que este tipo de empresas asiáticas tienen la obligación de reportar sus cometidos y operaciones al propio Partido Comunista chino. Ello supone para EE.UU. y para la Comisión Europea un hecho relevante que podría repercutir en el control de infraestructuras estratégicas y hasta en el ámbito de la propia seguridad nacional. Y aunque es cierto que dentro de los Veintisiete hay socios que ya han contado con la asistencia de empresas chinas como Huawei (Francia y Alemania incluidas), y que también algunas Comunidades Autónomas (como Madrid o Murcia) no han evitado celebrar eventos con los gigantes asiáticos, dichos negocios no son comparables, en tanto que no se basan en la gestión de datos sensibles relacionados con la investigación o la justicia. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, dice que no hay motivos para alertarse. Que la preocupación surge sólo de la “demagogia” y el “alarmismo” del Partido Popular. Pero son servicios de Inteligencia, como la CIA, los que han mostrado su sorpresa y enfado.

Todos los países, y todas las agencias de Inteligencia (incluidas la estadounidense, la francesa, la israelí, etc.), buscan y gestionan información sensible de países incluso asociados. Pero son estos mismos Gobiernos los que sí colaboran con España y comparten con nosotros información relevante para nuestra seguridad. No es el caso de China, cuyo hermetismo es conocido. Además, debemos recordar la especial relación empresa/Estado que impregna la Constitución china, y su Ley de Inteligencia de 2017, que obliga a sus empresas a compartir todo tipo de información con el Partido que dirige el Gobierno del país. En concreto, su nueva Ley establece la “obligación” de cualquier ciudadano u organización de “apoyar, asistir y cooperar” en el ámbito de la Inteligencia nacional.

Asimismo, impone un principio de confidencialidad relativa a esta colaboración basada en la recopilación, el análisis y la protección de datos y secretos, lo cual sugiere una revisión del propio concepto de espionaje al servicio del poder estatal. Si a todo ello le añadimos el acercamiento, entre otros, de Pedro Sánchez (visitó China en tres ocasiones ya) y José Luis Rodríguez Zapatero (que actúa como mediador con la República Popular); el antitrumpismo declarado del Presidente del Gobierno español; y los dos memorandos de cooperación (para la aplicación de las leyes y la administración de la justicia) firmados por la Fiscalía Popular Suprema de China (a través de su fiscal general Ying Yong) con Álvaro García Ortiz (fiscal general del Estado) y Cándido Conde-Pumpido (presidente del Tribunal Constitucional), pues como para no comprender el desasosiego que está generando nuestro Gobierno.