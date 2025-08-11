Opinión | A Sur
Galicia, soño e realidade
A xornada celebrada en Raxó, vila adoptiva de Xaime Isla e da súa dona Cristina Novoa, con motivo dos 75 anos da editorial Galaxia, serviu para analizar ata que punto a Galicia soñada por un pequeno grupo de galeguistas no ano 1950 se corresponde coa realidade que trouxo a Constitución de 1978 e o Estatuto de Autonomía de 1981.
Galaxia foi moito máis ca unha editorial que deu a coñecer os nomes senlleiros da literatura galega e dos novos creadores. Desde o principio quixo crear conciencia galega e lograr que fosen coñecidas polas xeracións máis novas as achegas da Xeración Nós e das precedentes.
Fixérono nun tempo certamente complexo, no que calquera estratexia de oposición política tiña que ser elaborada a través das fendas do réxime. Por iso o traballo cultural respondeu a unha estratexia que era tamén política, pero moi distinta ao activismo clandestino dos galeguistas dos anos 40 que levou a cadea, entre outros, a Ramón Piñeiro entre 1947 e 1949.
Algúns pensaban que, cando rematase a II Guerra Mundial, o réxime de Franco caería ao perder o apoio das democracias europeas occidentais. Non foi así. Por iso intelectuais como Xaime Isla, Ramón Piñeiro ou Francisco Fernández del Riego, arroupados por nomes ilustres do vello galeguismo como Ramón Otero Pedrayo ou Gómez Román, soñaron unha Galicia distinta.
Nunha asemblea celebrada en Santiago en 1957, Ramón Piñeiro presentou un relatorio titulado “Nova orientación do galeguismo”. Fronte aos galeguistas do exilio, convencidos da coa restitución da España republicana tras a desaparición do franquismo, Ramón Piñeiro e moitos galeguistas do interior defenderon que España e Galicia serían moi distintas cando se recuperase a democracia. “Ninguén sabe o que pasará no futuro político español-escribe Piñeiro-, mais todo o mundo sabe que, pase o que pase, a única cousa que non pode pasar é a volta ao pasado”.
O problema político era se encerrar o galeguismo nun partido, nomeadamente o Partido Galeguista dos anos 30, e resignarse a que Galicia fose invadida polas distintas forzas políticas estatais, ou transformar o galeguismo na conciencia xenérica de Galicia.
Discutimos en Raxó se foi un acerto ou non esta decisión de xeneralizar o galeguismo para que fose asumido por todos os partidos políticos. Máis de 60 anos despois, seguimos sen poñernos de acordo. Do que non hai moitas dúbidas é de que moitas das apostas e soños dos intelectuais da Xeración Galaxia contribuíron a crear a Galicia democrática e a recuperar o respecto a unha conciencia galega que hoxe é un patrimonio común.
