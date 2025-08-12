Las Médulas como síntoma

Conozco bien Las Médulas, ese paraje bellísimo frontero con Galicia, que los romanos crearon con su método de extracción del oro, descrito, según palabras de Plinio el Viejo, que ejerció de administrador en la región, como ‘ruina montium’. Lo conozco como tanta y tanta gente, que ha disfrutado durante generaciones de esa increíble mezcla de colores, esa emoción que embarga al visitante cuando camina entre el verde de la vegetación y el rojo de la tierra. Ya saben que este fin de semana, con todo el país sometido a temperaturas de récord, Las Médulas ha sufrido un pavoroso incendio.

Y se me ocurre que es un síntoma, también un símbolo, de algunas cosas que están sucediendo. Es verano, claro, dicen algunos. Hace calor porque es verano. Pero conviene consultar las estadísticas. Conviene analizar los máximos históricos, el crecimiento sostenido de los picos de calor, el descenso de la humedad, el estrés hídrico, la pérdida de vegetación. Son datos. Y sólo sirven los datos. La población debe saber que hay negacionistas dedicados sistemáticamente a corroer los cimientos científicos. A promover la indigencia intelectual. A glorificar la ignorancia. Imagino que de potenciar todo eso dependerá su éxito, pero este es un país con una sólida educación. O, al menos, eso he creído siempre. Espero no haber estado equivocado.

Es necesario detener ya esta deriva. ¿No tenemos suficiente capacidad para discernir la razón de la sinrazón? Deberíamos. Porque vivimos de nuevo un verano de incendios, no sólo en los montes, sino en la sociedad. Incendios ideológicos, también provocados, como muchos de los fuegos que vemos hoy en la naturaleza. Hay una imponente masa combustible en la opinión pública que algunos pirómanos de la política quieren ver arder. Ese pensamiento incendiario, que aprovecha cualquier problema para arrimar una cerilla al bidón de gasolina de esta sociedad empujada al populismo. El éxito de algunos se amasa a base de reducir la democracia a tierra quemada, en la que cualquier atisbo de apertura quede agostado. Hay un incendio pavoroso que convierte en pira y en ceniza toda forma de Humanismo.

Y, luego, están los fuegos propiamente dichos. Y la negación del cambio climático, el negacionismo que se abre camino, dicen, incluso (o, sobre todo) entre los jóvenes. Me cuesta creerlo. Conozco a muchos jóvenes solidarios y sensatos. El norte, que empieza a ser un refugio ibérico (el estatus de refugiado climático acabará siendo un asunto incluso doméstico), arde gravemente. A pesar de los enormes esfuerzos de brigadistas. De voluntarios anónimos. De la UME, cuya creación se dibuja ahora como un gran acierto.

Galicia, León, Zamora. Entre los lugares afectados del norte. Galicia, atacada por numerosos incendios, al parecer simultáneos y provocados. ¿Cuántas veces ha ardido Zamora en los últimos veranos? Recuerdo la Sierra de la Culebra envuelta en cenizas. ¿Hasta cuándo el abandono de provincias como León o Zamora? Las Médulas, patrimonio de la Humanidad, para la que la Unesco pidió muchos más recursos, es sólo un síntoma. No comprendo bien la incomodidad de los grandes partidos ante los que ven una gran injusticia histórica en el reparto autonómico que generó en su día una autonomía como Castilla y León. ¿No sería más fácil invertir más en los territorios vaciados y olvidados? Algo paliaría el descontento, al menos. ¿No creen? Y, al tiempo, arrecia el negacionismo climático. Y el incendio político populista, esa tozudez en imponer la ignorancia al pueblo. Ya está bien. Ya está bien.