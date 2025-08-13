Hoy, en el Pazo de Patiño, a las ocho de la tarde -en las mismas entrañas de un Sanxenxo que vive el cenit de un cálido verano- se presenta el libro De nais a fillas. Receitas para non esquencer. Gastronomía en femenino, obra coordinada por Ana Cancela y que protagonizan Manicha Bermúdez, Toñi Vicente, Chus González, Maricarmen Rodríguez, Eva Burgos, Ana Gago, Carlota Iglesias, Rosalina y Teri Carballa y, también, Loli Barreiro. En su quehacer, como cocineras, en sus respectivas historias, hay un escenario territorial que comprende Tomiño, Sanxenxo, Raxó, A Estrada, A Coruña, Lalín, Portonovo, O Grove y Pontevedra. Tienen en común su pertenencia a familias presididas, de algún modo, por sus madres, de las que heredaron saberes decantados en el tiempo y todas ellas quieren dar visibilidad a mujeres del ayer, reinas en sus cocinas y prácticamente anónimas más allá de ellas. Así, quienes hoy son descendientes, entre otras, de Carmen Pose, Isabel Pazos, Consuelo Duran, Maruja Mosquera..., ponen en valor sus nombres y sus obras.

La trama de este libro fue impulsada por Manicha Bermúdez quien, durante toda una vida, defendió el arte de cocinar en la Taberna de Rotilio, aquí en Sanxenxo. Así, tras comentarlo con Eva Burgos, quien se une al proyecto, inician juntas una singladura a la que se sumarán las demás, antes citadas, para aportarnos una obra importante, qu e es mucho más que un cúmulo de recetas en las que estas mujeres ahondaron sin perder nunca de vista lo aprendido en casa, al lado de sus madres, siguiendo sus consejos, manteniendo ese toque secreto que la elaboración de cada plato encierra y, en más de un caso, actualizando su elaboración, sumando creatividad y experiencia.

En una publicación de estas características – bien editada y , además, con una edición en castellano- las fotografías tienen, sin duda, su importancia. Muchas de ellas proceden de archivos familiares y, por lo tanto, casi siempre, son inéditas. Hay otras realizadas para el libro y que se deben a Ángel Torres y Luis Dobarro, de Ollares de Portonovo; ellos son los que dan cuenta del resultado formal de cada de las recetas aportadas.