Opinión | NEGRO SOBRE BRANCO
Economía temporaria
Entre as razóns que urxen desde a perspectiva económica para regulamentar os novos negocios hai unha primeira que é non agochar unhas actividades lucrativas que son interesantes para a facenda pública, ou sexa: igualar no trato fiscal todas as actividades sexan ou non homologábeis, coñecidas, maduras e/ou non ben estudadas. Isto é aplicábel tanto ás denominadas (eufemisticamente) de economía colaborativa, como ás novas/recentes actividades, ás paralegais e mesmo ás ilegais pero con lucro. Hai numerosos casos na historia económica, mesmo dos países capitalistas máis adiantados no seu desenvolvemento, que corroboran estas aseveracións. Non é tan chamativo que Al Capone “caese” polos seus delitos fiscais como decatarnos que esa vía capacitaba ás forzas de policía federais a intervir facendo uso de recursos de investigación máis abundantes (e adecuados) que para o tráfico de substancias prohibidas ou mesmo os asasinatos. No momento presente parece ser precisamente a mirada sobre as actividades novas a que pon o foco na necesidade de regulamentación. O motivo non é só o ingreso fiscal senón a co-responsabilidade no gasto extra que orixinan esas actividades. Trátase de alugueiros do tipo de vivendas de uso turístico, os servizos de taxi, ou mellor dito de transporte de viaxeiros en cidades (con outra denominación), os usos de bens e servizos urbanos polos forasteiros, así como todo canta actividade recen xurdida, ou antiga, de economía non formal, poida ser regulamentada.
Nas últimas décadas na economía galega criáronse actividades, oficios, produtos e servizos que hoxe precisarían dunha valoración pormenorizada non só polo interese facendístico de que falabamos senón pola consideración das condicións de traballo dos que se empregan, viven ou invisten neses negocios. Chamei ‘economía temporaria’ porque se desenvolve só nunha época do ano, emprega a miles de traballadores, cunhas condicións de traballo mellorábeis e con toda seguridade cun estatuto de direitos laborais e deberes fiscais que sendo especiais, poden ser mellorados. Así é o conxunto de todas as actividades vinculadas ao ocio ao ar libre que sementan o verán galego de festas case en cada unha das 3.771 parroquias do país. E aí englobariamos as actividades artísticas, as de entretemento con barracas (denominación luguesa das atraccións de feira), as casetas de venda de todo tipo de produtos, pasando polas propias e ocasionais das festas gastronómicas. Inclúo nestas últimas a Festa do Mexillón de Becerréa, vila coñecida pola relación profunda con este molusco (a nivel de produción e de transformación). Un destes casos singulares na consideración de actividades específicas, e que ademais só é un caso galego, é do subsector das orquestras. Orquestras de festas, desde o lugar máis cativo até as patronais tamaño San Froilán, San Lucas... ou calquera outra que poidamos citar. Dise que hai máis de 300 orquestras rexistradas na Galiza para as sesións vermú e para a verbena da noite. En calendario de abril/maio á outubro (case coma os antigos balnearios) e cun emprego directo de 3000 traballadores só do ramo artístico. A maiores entrarían nese cómputo todos os auxiliares de produción e técnicos necesarios para conseguir a montaxe dos medios técnicos imprescindíbeis para cada actuación. Se os artistas intervintes non son autónomos senón empregados asalariados, as condicións dos contratos, temporais, fixos ou fixos descontinuos, de cotización, de ausencia de convenios colectivos ou de atención sindical son mostra de necesidade de atención pública.
