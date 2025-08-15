Vivir el verano como un descenso hacia el infierno es cada año más habitual. No cabe señalar, desde la simpleza, que es lo propio de la estación: el que quiera ignorar los datos, algo muy típico de los negacionistas que tanto daño hacen, puede ignorarlos. Pero los datos son incuestionables: estamos ante el mes de agosto con temperaturas de récord desde que hay registros. Los incendios, más allá de los incendiarios que sin duda eligen su momento, se producen por dos hechos científicamente comprobables: el cambio climático y la falta de suficiente prevención. Cuando no el abandono del mundo rural.

Resulta preocupante que, a pesar de esa evidencia científica, exista una parte de la población que se empecine, tozudamente, en negar la emergencia climática. De la misma forma que se aceptan falsas aproximaciones a la realidad en otros muchos asuntos: la manipulación prende con increíble facilidad, como lo hace el propio fuego. Y arrasa la vida y la inocencia de la gente, como el fuego arrasa el campo. Se queman los montes, pero también hay quien no pierde un solo instante a la hora de pegar fuego al aperturismo, a la democracia, a la libertad. ¡Y a la ciencia! Sólo hay que ver y escuchar.

Así que aquí estamos, de nuevo en este agosto dantesco. Quizás debamos acostumbrarnos, como a otros males que casi ya no llaman la atención, de puro habituales. Así es la parálisis que produce la costumbre de la tragedia. Así es también el cansancio ciudadano ante el avance firme del desastre natural, lo que suele provocar impotencia frente a la actividad frenética de los negacionistas que hacen de las redes su caldo de cultivo de odio. El vacío de agosto está en realidad lleno de terror climático. Y de gran impotencia.

Aquí estamos, ‘nel mezzo del cammin’, como decía Dante. En el medio de agosto, cuando el calendario se detiene y celebra una felicidad esquiva y efímera en el lugar ameno de los prados y las riberas de los ríos. Pero también estamos en el corazón sangrante del verano. Y sabemos que el viaje dantesco nos conduce a los círculos del infierno. No sólo el infierno de la realidad manipulada para sembrar discordia, ese mal que incendia el corazón como una especie de piromanía social. Ese mal que está quemando las habitaciones de nuestra democracia. Esta vez son los círculos del infierno de fuego que festonean los montes. ‘Inferno’, en el que habitan los pecados del olvido.

Lo que arde es la memoria de la tierra. Los pueblos quedan perfumados de luto por la leña quemada, derrotados por la espada flamígera de agosto. Necesitamos al sol jaguar que viaja por los pasadizos del inframundo para recuperar la tierra herida. Ahí están los pueblos olvidados, yesca en el verano, silencio en el invierno. Pero olvidados siempre. España vaciada, ese vientre hueco de calles desoladas, casas que fueron alegres, donde apenas quedan jóvenes, lugares donde vence la muerte, y acaso sólo se aviva el mal del fuego. Pueblos que salen en las televisiones sólo cuando llega la tragedia. Vecinos envueltos en el horror doméstico, en un sudario de ceniza.

Lo que arde es la vida de la gente. Y también arde el feble hilo de esperanza. Brigadistas y bomberos mal pagados, atravesando el infierno, voluntarios que salen a defender la casa y a veces mueren en desigual batalla, como han muerto. 15 de agosto: dispuesto está para la fiesta. Para la ropa blanca, para la gran comida familiar, para los prados de la infancia. Pero estamos heridos, casi vencidos, perfumados de luto, ‘nel mezzo del cammin di nostra vita’.